Los primeros síntomas del inexorable paso del tiempo llegan de las más diversas maneras: hipotecas, hijos, visitas a los médicos, canas, preocupaciones... Para los amantes de los deportes también se hace sentir en el año de nacimiento de sus ídolos. Cuando yo era pequeño, las estrellas a las que admiraba habían nacido a finales de los 50 o en la década de los 60.

Miguel Induráin, Michael Jordan, Larry Bird, Antonio Alzamendi, Lothar Matthaus, Carl Lewis, Maradona... La fascinación infantil era también el trampolín hacia los sueños. Imitarles y defender sus logros eran parte de las rutinas de iniciación.

Las temporadas, que nunca paran, igualaban fechas y cambiaban almanaques. Marcelo Tejera, Arantxa Sánchez Vicario, Marco Pantani, Álex Crivillé... Se iba la infancia y la juventud buscaba destrozar las normas mientras se aferraba a nuevos ídolos.

Pero los números cuadraban. Todavía daba tiempo a ser una estrella, un deportista profesional, un algo en la vida. Hasta que, casi sin percibir que el mundo continuaba girando a una velocidad trepidante, la admiración se posaba en atletas de la misma generación. Quintos o coetáneos. Valores emergentes en una vida ya marcada por la universidad, las chicas, los primeros trabajos. Los sueños, para entonces, se habían esfumado. Había que buscar un 'plan B', una vez demostrado que serías un inútil toda tu vida.

Ahora, con el camino a medio recorrer, los que un día fueron tus ídolos deportivos no sólo empiezan a jubilarse, sino que toda tu generación ya está en franca retirada. Sólo una minoría permanece en activo y son ejemplares dignos de estudio y admiración. Resulta difícil no pensar, en el adiós casi por la puerta de atrás de Juan Carlos Navarro, uno de tantos que en los últimos años se me han ido. Desde aquel Mundial Júnior de 1999 hasta ahora, 'La Bomba' estaba siempre ahí, batiendo récords, ganando títulos, inventando cosas casi imposibles para un tío menudo, nada parecido un superhombre como Pau Gasol. A pesar de sus lesiones, de su figura menguante, Navarro parecía incombustible. Pero no. Todo llega a su fin. El deporte se acaba para los últimos mohicanos de mi generación. Y aún nos queda toda la vida por delante (ellos con mejores perspectivas y dividendos que los míos, me temo).

Es el turno de los jóvenes, de los 'millenials', que para mí son simplemente chavales. Y tengo fe. En su papel en el deporte y en ellos. Aunque bufemos y juremos no entenderles (como ha ocurrido generación tras generación durante los últimos cuatro milenios).

Las estrellas de mañana están naciendo ahora pese a que nos cueste admitirlo. Nos toca volver a engancharnos a ellas. A aprender y también a enseñar lo que se pueda. Que no se olvide el pasado pero que jamás despreciemos el futuro porque es el único sitio que tenemos para vivir.