LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Marín
Baloncesto

Fantova: «Será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos»

Tras la victoria del domingo ante el Coto Córdoba, el Clavijo se mide este miércoles al Cáceres

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:52

Comenta

La victoria del domingo ante el Coto Córdoba ha aliviado la situación del Reina Proteínas Clavijo. Fue la sorpresa de la jornada ya que supuso ... la primera derrota de la temporada para los andaluces. Sin embargo, apenas han tenido los blanquiazules tiempo de disfrutar porque este miércoles se mide al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en tierras extremeñas, a partir de las 20.30 horas. Aitor Fantova tiene ya a sus hombres centrados en el siguiente rival liguero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  6. 6

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  7. 7 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  8. 8 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque de Logroño
  9. 9 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fantova: «Será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos»

Fantova: «Será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos»