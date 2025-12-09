Fantova: «Será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos»

La victoria del domingo ante el Coto Córdoba ha aliviado la situación del Reina Proteínas Clavijo. Fue la sorpresa de la jornada ya que supuso ... la primera derrota de la temporada para los andaluces. Sin embargo, apenas han tenido los blanquiazules tiempo de disfrutar porque este miércoles se mide al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en tierras extremeñas, a partir de las 20.30 horas. Aitor Fantova tiene ya a sus hombres centrados en el siguiente rival liguero.

- Tras el Córdoba llega el Cáceres.

- Sin duda, hemos tenido poco tiempo para preparar el partido, pero todos estamos en igualdad de condiciones. De Cáceres me espero un equipo que viene en buena dinámica, de recuperar sensaciones. El otro día en Gijón estuvieron muy acertados desde la línea de 3 y veremos cómo va el partido. Nosotros también venimos de un buen partido, de una buena dinámica. Sin duda, será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.

- ¿Van un poco más confiados?

- La confianza era una de las cosas que teníamos que recuperar, que ya la tuvimos en la pretemporada, y la dejamos de tener al inicio de la liga regular, era la anotación y la producción de nuestro 'roster'. Confiamos en ellos, hay que exigirles como a todos y espero que puedan seguir en esta dinámica y nos sigan dando puntos y victorias.

- Son dos equipos que están en la clasificación prácticamente igualados.

- Sí, seguramente ambos equipos nos esperábamos tener más victorias en este momento de la temporada y para ambos es un partido clave, porque va a marcar un poco si empezamos ya a mirar para arriba o empezamos más a mirar para abajo. En este aspecto va a ser un partido que lo espero igualado y el que haga durante más tiempo las cosas bien tendrá más posibilidades de llevárselo.

- ¿Tiene a todos los jugadores disponibles?

- Sí, tenemos a todos los jugadores disponibles. Si bien es cierto que Miguel y Kevin siguen arrastrando alguna molestia, ya jugaron el otro día el partido contra Córdoba con molestias, pero están disponibles para el equipo, para lo que haga falta ayudar, con muy buena predisposición, cosa que agradecemos.

- ¿Es una semana especial porque se juega el miércoles y se vuelve a jugar el domingo.

- Sí, después de partido por un tema de gestión de cargas y recuperación de jugadores tienes que ajustar los entrenamientos, hacer dosis más pequeñas, menos contacto, entonces por ahí van un poco los tiros. Hemos entrenado poco 5x5, poco contacto, pero lo poco que hemos hecho ha sido de calidad y en la línea de lo que venimos buscando últimamente.

- ¿Y ese Clavijo que se vio aquí en el Palacio, va a ser ese Clavijo que se va a ver mañana en Cáceres?

- Pues yo creo que esto es uno de los principales deberes del Clavijo, al menos desde que yo estoy aquí este último año y medio prácticamente, el ser capaces de repetir grandes partidos. Al final está muy bien llegar a un nivel bueno, lo que pasa es que tenemos que mantenerlo en el tiempo y eso es lo difícil. Es un equipo joven en este aspecto, a veces sufrimos esa cierta inmadurez. Ese es mi principal trabajo junto con el resto de mis compañeros del staff. Hay que seguir trabajando porque es que si no la clasificación y los rivales te mandan otra vez para abajo.