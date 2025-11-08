Derrota sin paliativos del Unibasket ante un rival de categoría superior

Hay algunas ocasiones en las que, por mucho que lo intentes, es imposible alcanzar el objetivo deseado. Y este sábado el Bosonit Unibasket lo vivió ... en carne propia. Las blanquivino sufrieron un contundente derrota (50-97) ante un equipo de categoría superior como el Azulmarino Mallorca Palma.

El líder imbatido de la Challenge cuenta con un 'roster' que podría competir perfectamente con solvencia en la Liga Femenina y es cuestión de tiempo que así sea, lo que tarde en acabar esta campaña.

Porque el conjunto balear se está paseando este año y va a ser muy difícil verle perder algún partido con una plantilla que tiene de todo y en grandes cantidades. Talento, altura, físico y una profundidad de banquillo que permite a Alberto Antuña sentar a una jugadora y sacar a la pista a otra de igual nivel o superior.

Bosonit Unibasket Alonso (9), Aldecoa (10), Van Schaik (12), Flórez y Sedlakova (13) -cinco inicial-; Padrosa (1), Losada (11), Sañudo (3), Forster (5) y Llorente (7). 50 - 97 Azulmarino Mallorca Palma Bulgak (10), Grande (2), García (14), Junio (5) y España (21) -cinco inicial-; Siciliano (10), Aviñoa (6), Giménez, Rakovic (7), Capel (11) y Asinde (11). Parciales 15-25, 26-56 (descanso); 31-75 y 50-97 (final).

Árbitros Muñoz y Hernández. Eliminada la visitante Asinde.

Además, las mallorquinas imprimen un ritmo al juego altísimo, con una defensa muy intensa, y no se relajan en ningún momento. De hecho, si lo hacen en algún momento, su técnico para el partido para recordarles lo que tienen que hacer, vaya el partido como vaya.

De ahí que la diferencia que se vio sobre la cancha de Lobete fuera tan evidente. Para colmo, las capitalinas contaban con las bajas de Emma Flórez y Mónica Alonso, dos de sus jugadoras titulares.

Poco queda por contar del encuentro. El Unibasket aguantó un cuarto, el inicial. Pese a que el Azulmarino logró rápido una renta de diez (8-18), Sañudo y Llorente permitieron recortas a cinco (15-20). Y desde ahí se desató ya el cuadro visitante.

El segundo parcial ya fue sangrante para las de Dani Rubio, que intentaba mantener la tensión y la seriedad en las suyas, desbordadas por la ofensiva de las adversarias. Pese a los intentos del técnico, al descanso se llegaba ya con un marcador definitivo (26-56).

La segunda parte fue un suma y sigue del Azulmarino hasta alcanzar una máxima diferencia de 52 puntos a cuatro minutos del final. En las visitantes, destacó una acertadísima María España, autora de 21 puntos con pleno de aciertos desde el triple en cinco intentos.

El mal trago ya pasó para las blanquivino que, al menos, tuvieron la buena noticia del debut en la Liga Challenge de la jovencísima canterana Paula Cruz.