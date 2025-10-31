Un derbi histórico con muchas precauciones

Luismi Cámara Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 08:46 Comenta Compartir

Los dos saben que el del domingo es un partido especial, pero tanto Nacho Arbués como Ricardo Úriz tienen claro que, a nivel clasificatorio, el derbi del 2 de noviembre en el polideportivo de Lobete (17.30 horas) es un encuentro más al que el Reina Proteínas Clavijo llega con más urgencias que el LogroBasket Logi7. Ahora bien, los dos jefes del banquillo afrontan el duelo con muchas precauciones.

Los blanquirrojos, que volverán a ejercer como locales, como ya hicieron en el duelo de la Copa España, vienen de ganar en Gijón en un choque con tres bajas. El técnico valoró el triunfo porque «pensamos que Gijón es un equipo que al final puede estar ahí abajo y puede ser de nuestra liga». Y tras una semana intensa, con mucho desgaste, confía en tener al equipo lo mejor que pueda para el enfrentamiento capitalino. «Clavijo es un equipo que, a pesar de que haya empezado mal, va a luchar por los puestos de arriba y de 'play off'. Aun así, para nosotros es un reto, sabemos que si nos relajamos va a ser muy complicado, como ya vimos en la Copa, en el que nos superaron en intensidad. Si aparte de la calidad que tienen te superan en intensidad, pues no te dejan opción», adelantó un Arbués que dejaba entrever por dónde tenía que ir el partido. «No voy a descubrir los jugadores que tiene. Kevin Torres está jugando muy bien, Jacobs, Querejeta está a gran nivel y han recuperado a todos. Va a ser un partido muy complicado, pero yo lo que espero es que el equipo siga como hasta ahora, trabajando bien, independientemente de cómo lleguemos a nivel físico. Estoy seguro de que los que estén van a estar a tope y espero que la última victoria nos dé sobre todo confianza en los momentos que el partido se ponga complicado», incidió el preparador blanquirrojo.

En el bando visitante, Úriz defendió que «el equipo está compitiendo pero la realidad es que el resultado no está llegando». Cuatro derrotas en otros tantos partidos. Así que el triunfo cada vez se hace más necesario. «Por supuesto que es importante que haya un derbi en Segunda FEB, que dos equipos estén en esta categoría y que hayan conformado equipos potentes para intentar que el baloncesto en Logroño vaya creciendo», destacó el míster blanquiazul, que reconoció que «la realidad es que ellos tienen ahora mismo una victoria y nosotros, cero. Esa es la realidad».

Los blanquirrojos estrenaron su cuenta de victorias en Gijón, mientras que el Clavijo todavía no sabe lo que es ganar

Sobre la tensión que conlleva cualquier derbi, el preparador del Clavijo avisó de que los suyos «tienen que entender que ahora esa rivalidad es más por el resultado que por otra cosa. Es un partido importante para nosotros, pero también lo será para ellos».

«Debemos comprender la complejidad y dificultad que supone este partido, y saber que va a haber cierta tensión, como en todos los derbis», explicó y, tras los últimos resultados, «nosotros tenemos que estar muy concentrados en esa parte final, en la que entendemos que es donde se deciden los partidos».

Reporta un error