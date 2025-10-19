LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel de Pablo dirige la ofensiva blanquiazul. Justo Rodríguez
Baloncesto

El Clavijo se pierde en el caos

Los logroñeses llegaron a ganar por quince en Jaén pero acabaron perdiendo tras un último cuarto incoherente, repleto de malas decisiones

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:51

Comenta

Esta es una de las derrotas que se pueden recordar al final de la temporada, cuando llega la hora de echar cuentas. Porque el Reina ... Proteínas Clavijo cayó ante Jaén Paraíso interior por 85-77 en un partido que se podía haber llevado a poco que hubiera templado sus nervios. Cuando solo quedaban dos minutos para el final del tercer cuarto los blanquiazules ganaban por quince. En esos últimos doce minutos sumó solo once puntos frente a los 34 de rival. Debacle absoluta, sumidos en la locura que plantearon los jienenses y eligiendo sin frenos, una tras otra, la senda equivocada cuando tocaba parar y pensar.

