El Clavijo se pierde en el caos

Esta es una de las derrotas que se pueden recordar al final de la temporada, cuando llega la hora de echar cuentas. Porque el Reina ... Proteínas Clavijo cayó ante Jaén Paraíso interior por 85-77 en un partido que se podía haber llevado a poco que hubiera templado sus nervios. Cuando solo quedaban dos minutos para el final del tercer cuarto los blanquiazules ganaban por quince. En esos últimos doce minutos sumó solo once puntos frente a los 34 de rival. Debacle absoluta, sumidos en la locura que plantearon los jienenses y eligiendo sin frenos, una tras otra, la senda equivocada cuando tocaba parar y pensar.

Y eso que comenzó el Clavijo arriba, pero sufriendo en defensa frente a un ex, Ailton Lopes. Pero precisamente cuando el caboverdiano se fue al banquillo se disparó su equipo. Ganaba el Clavijo por cuatro pero comenzó a acumular pérdidas y demasiados errores en el tiro en ataque, lo que sumado a la laxitud defensiva y a la permisividad en el rebote se tradujo en un doloroso parcial de 15-2 a favor de los jienenses. Recibió 26 puntos el cuadro logroñés en el primer parcial y tocaba frenar la sangría atrás.

Jaén Paraíso Interior Felizor (4), Faial (14), Rodríguez (11), Lopes (12) y Casas (1) -cinco inicial-; López (5), Cañete, Boahen (15), Balderas, Santa Bárbara (16), Martínez (5) y Moreno (2) 85 - 77 Reina Proteínas Clavijo Querejeta (19), Arbosa (5), Kevin Torres (21), Berthold (2) y Royo (5) -cinco inicial-; De Pablo (5), Pa Mor (14), Pardina (1) y Jacobs (5). Parciales 26-19, 39-45 (descanso); 60-66 y 85-77 (final).

Árbitros Calvillo y Expósito. Eliminados Jacobs, De Pablo y Pa Mor.

Tocó la tecla adecuada Ricardo Úriz en el minuto de descanso entre cuartos. Apostó por poner a los tres pequeños (De Pablo, Querejeta y Torres), los blanquiazules apretaron atrás y comenzaron a encontrar el aro rival. Dos triples de Arbosa y Querejeta culminaron un 2-13 y devolvieron la iniciativa a los visitantes y ya no la abandonaron hasta el descanso. Ese segundo parcial era el camino a seguir por los riojanos. Defensa, rebote y acierto en los tiros liberados. Lo que había pedido el entrenador capitalino a lo largo de la semana.

Creció el Clavijo en defensa y en ataque tras el descanso y con ocho puntos consecutivos puso el marcador en una situación muy favorable (39-53). Tuvo ocasiones el equipo logroñés de ampliar todavía más la ventaja pero retornaron los fallos en ataque, con pérdidas infantiles, que posibilitaron que el Jaén se mantuviera muy vivo de la mano de Santa Bárbara.

Se puso el partido raro. Y, cuando parecía que se complicaban las cosas, sacó la pistola Torres. Dos triples consecutivos y los suyos volvían a marcharse (51-66). Pero al Jaén le quedaban cosas por decir. Respondió con otros tres triples para cerrar el cuarto y dejaba todo abierto para el parcial definitivo y, además, cambiaba la dinámica y la energía para decantarla a favor de los locales.

Necesitaba el Clavijo volver a la calma y escapar de ese caos en el que tan bien se mueven los jienenses. El choque estaba en el ritmo de juego. El que lo controlara se llevaba el duelo.

A los capitalinos se les cayó enonces el plan de partido. Calidad en los últimos minutos era lo que Úriz decía que les estaba faltando a los suyos. Y fue premonitorio. Porque el Jaén se vino arriba, con Boahen y Faial, mientras que el Clavijo se perdía en el camino. De nuevo con la toma de la peores decisiones, con Querejeta cayendo en la locura local y sin encontrar a un Torres que había sido el mejor del partido hasta entonces. Merecido castigo a tan mal final.