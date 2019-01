Un Clavijo sin margen de error visita al Zornotza, líder del Grupo Oeste

Logroño. El Bodegas Rioja Vega no tiene margen de error si quiere aspirar a jugar la fase de ascenso a la LEB Oro. El conjunto riojano, que viene de perder sus últimos tres encuentros -ante el CB Tormes, Basket Navarra y Cantabria, no puede dejarse más derrotas por el camino. Y mucho menos ante un equipo como el Zornotza, líder de la zona Oeste con once victorias y seis derrotas.

Un equipo, el vasco, al que ya derrotó en el encuentro de la primera vuelta por 92-84. Sin embargo, el Zornotza se ha hecho muy fuerte en su pabellón, donde en lo que va de temporada sólo el Extremadura Plascencia, en la octava jornada. Todos los demás equipos han claudicado en el polideportivo Larrea de Amorebieta.

HOY, SÁBADO PARTIDO HORA Zornotza Saskibaloia - Bodegas Rioja Vega 18 30 Igualatorio Cantabria - Extremadura Plasencia 18 00 Círculo Gijón - Aquimisa Queso Zamorano 20 00 Liga Femenina 2 PARTIDO HORA Olímpico 64 - Spar Gran Canaria 17 00 Picken La Cuina Claret - Movistar Estudiantes 17 00 Ucam-Probelte Jairis - Pacisa Alcobendas 17 15 Hafesa Raca Granada - Real Canoe 19 00 Ynsadiet Leganés - Ciudad De Los Adelantados 19 00 Asisa-Alhaurin De La Torre - Magectias 19 30 Primera Femenina PARTIDO HORA Art Araski - Express Hondarribia I 16 30 Bera Bera Bultz - Lagunak Sernaman 18 00 La Salle-Zurekin Bus - Gernika Kesb 18 15 Campus Promete - Cb Sanignacio 19.00 Ausarta Barakaldo - Universidad Deusto 20 30 Primera Masculina PARTIDO HORA Atletico San Sebastian - Universidad Deusto 16 00 Disdira Bitxitegia Isb - Getxo S B. 16.00 Hernani Tecnun Sd - Lbc Cocinas Com 17.00 Urgatzi - Redline Mekanika Take 18 00 Arri Bkl - Rodamientos Arizti 18 00 Tabirako Baque - San Cernin 19 00 Segunda Femenina PARTIDO HORA Bera Bera Mrw Amara - Araba La Bolsa Generosa 16 00 Mazarredo Fisioterapia - Megacalzado Ardoi 17 00 Hyundai Autolasa Toju - Arri Bkl 18 00 Getxo - San Ignacio 18 00 Leioa Sbt - Askartza Claret 18 30 Fabiolas San Antonio - Cb. Sanignacio 19 00 Segunda Masculina Interautonómica PARTIDO HORA Humiclima-Ega Perfil Oncineda 17 20 Cbask-Domiberia 18 00 Larraona A-San Ignacio 18 00 Cb Sanignacio Rioja-Aranguren Mutilbasket 20 00 Sénior Masculina Liga PARTIDO HORA Mantas Ezcaray - Cb Cenicero La Alcoholera 16.00 Cb Cenicero Bar Sombras - Cronos Novadiet 16.00 Twinner Blaston Cb Alfaro - Fiora 18.00 Arnedo Natural World - Gambrinus Capota 19 00 Sénior Femenina PARTIDO HORA Maristas Logroño - Bodegas Cuna De Reyes 16 00 Cb Alfaro - Campus Promete 20.00 Júnior Masculina PARTIDO HORA Cronos Novadiet - Cbsi Trasluz 16.30 Abq Calahorra - Logrobasket 02 17 00 Ibercaja Clavijo 2002 - Ibercaja Clavijo 2001 20 00 Júnior Femenina PARTIDO HORA San Antonio - Cbsi Rioverde 17.00 Baby Basket Rioja - Campus Promete C 18 00 Ibercaja Clavijo - Campus Promete B 18 00 DOMINGO Liga Femenina 2 PARTIDO HORA Campus Promete - Ise Cb Almeria 12 00 Primera Masculina PARTIDO HORA Avia Zizur Ardoi - Ulacia Grupo Zke 12 00 Primera Femenina PARTIDO HORA Paz De Ziganda Ikastola - Tabirako Baque 18 00 Easo San Martin Merkatua - Navarro Villoslada 20 00 Segunda Femenina PARTIDO HORA Aranguren Mutilbasket - Mungia St 18 00 Segunda Masculina PARTIDO HORA Fonseca Liceo Monjardin-Cenicero La Alcoholera 17 00 Júnior Masculina PARTIDO HORA Coras Haro - Cb Arnedo 11.30 Cbsi Maderas Ojeda - Loyola 12.00 Logrobasket 01 - Lbc D'elhuyar 12 00

Además, el Zornotza Saskibaloi Taldea llega a este encuentro con el orgullo herido, después de perder la jornada pasada ante el Gijón en Asturias por un contundente 70-56.

El haitiano Kevin Bercy es su principal figura. El ala-pívot es el jugados que más puntos ha marcado para su equipo (233) y el de mayor eficacia -54%-. Junto a él comparecen un base de mucha calidad como Saah Nimley, así como grandes tiradores como Alejandro Mazaira o Mikel Sainz de la Maza.

El de esta tarde (18.30) es un duelo de equipos goleadores. Un ranking que lidera el Clavijo (76,9 puntos de media por encuentro) y que le sigue el Zornotza (75,6), aunque los riojanos también son de los clubes que más encajan -sólo le supera el colista, el CB Tormes, por un punto-.

Jenaro Díaz podrá contar con todos sus jugadores. Sin Marcel Robinson en la plantilla después de llegar a un acuerdo para desvincularse del bloque riojano, el Clavijo llega a este encuentro con todos sus efectivos en condiciones. «Hay muchas ganas de ganar e iremos a por todas. Debemos ganar este partido para engancharnos con los equipos de arriba», comentó el entrenador madrileño.