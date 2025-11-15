El Clavijo se deja su inercia positiva en Gijón

Parecía Gijón tierra de oportunidades para el Reina Proteínas Clavijo. Los visitantes llegaban con una dinámica positiva y los locales acumulaban cuatro derrotas consecutivas. Pero ... los logroñeses no merecieron el triunfo en una segunda parte catastrófica culminada por un cuarto parcial desastroso que aprovechó el Círculo Gijón para llevarse la victoria por 101-92.

El primer cuarto se fue en un suspiro. Mucho acierto en el tiro, poca defensa (y, por tanto, sin apenas faltas) y escasas ventajas por ambos lados que no superaron los tres puntos. Divertido para los aficionados pero no del gusto habitual de los entrenadores, que prefieren tener más controlado el ritmo sin dar tantas facilidades al rival para sumar puntos. La salida del Clavijo en el segundo parcial marcó la primera renta importante (21-29) pero el choque comenzó a moverse a tirones. Se acercaba el Gijón y se estiraba el visitante. Hasta por diez llegó a ir ganando el conjunto capitalino (36-46). Daba la sensación de que en cuanto los de Úriz apretaban un poco pasaban a controlar el juego con claridad. Dominaban los blanquiazules el rebote, Torres se mostraba incisivo desde fuera y Pa Mor dominante en la pintura.

Círculo Gijón Reilly (10), Pierre (25), Arcos (13), Menéndez (8) y Okafor (11) -cinco inicial-; Ramírez (9), Franco (6), Díaz, De la Fuente, Barros (11), Álvarez y Luis (8). 101 - 92 Reina Proteínas Clavijo De Pablo (6), Arbosa (11), Kevin Torres (13), Berthold (2) y Pardina (2) -cinco inicial-; Querejeta (16), Pa Mor (12), Royo (10), Hravar (13) y Jacobs (7). Parciales 21-23, 42-47 (descanso); 70-70 y 101-92 (final).

Árbitros Marchiano y López. Eliminado el local Okafor.

Sin embargo, la salida de vestuarios cambió la dinámica, con un Gijón enchufado y muy suelto y un rival que se había dejado la intensidad fuera de la pista (58-54). Movió el banquillo Úriz y al menos el Clavijo se volvió a enganchar al duelo con un activo Hrabar.

El partido llegaba al último cuarto empatado y los riojanos debían subir su intensidad si querían llevarse el triunfo. Pero el que entró en eclosión fue Pierre, que se hizo dueño y señor del partido sin que los visitantes encontraran cómo pararlo (85-79). La inspiración del estadounidense contrastaba con el bajón de un Clavijo desnortado y que retornó a las malas decisiones en los minutos importantes hasta entregar el partido (100-86). Los últimos momentos del encuentro sirvieron para el goce y disfrute de un Círculo Gijón que castigó con 59 puntos en la segunda mitad la inoperancia de un Clavijo que volvió a perder otra oportunidad para impulsarse en la liga.