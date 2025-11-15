LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Clavijo se deja su inercia positiva en Gijón

Los blanquiazules pierden la oportunidad de impulsarse en la tabla en una segunda parte terrible

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:14

Parecía Gijón tierra de oportunidades para el Reina Proteínas Clavijo. Los visitantes llegaban con una dinámica positiva y los locales acumulaban cuatro derrotas consecutivas. Pero ... los logroñeses no merecieron el triunfo en una segunda parte catastrófica culminada por un cuarto parcial desastroso que aprovechó el Círculo Gijón para llevarse la victoria por 101-92.

