«En Lituania nos sentimos inseguros»

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:04 Comenta Compartir

Sarunas Ciparis, exjugador y entrenador lituano de baloncesto (entre sus logros está el ser el baloncestista que más veces ha ganado la Euroliga, un total de 4), se encuentra esta semana en España de un lado a otro viendo entrenamientos de equipos y partidos de la Liga ACB. Lo hace además de la mano del presidente y entrenador del ABQ Calahorra, Javier Jiménez, con quien aparte de hablar de baloncesto comparte su preocupación por la situación que está viviendo Lituania en estos momentos por la crisis diplomática y de contrabando que mantiene con la vecina Bielorrusia. Ciparis traslada a este periódico la intranquilidad que le genera esta situación desde Lérida, a donde acudió el pasado miércoles para ver un entrenamiento del Lleida ACB, del que además es jugador el calagurritano Millán Jiménez, hijo a su vez de Javier.

«En Lituana la gente se siente insegura porque lo que está pasando es una 'guerra híbrida', ya que no solo está habiendo contrabando sino que de alguna manera se está produciendo provocación», asegura el entrenador lituano en relación a las constantes incursiones de globos meteorólogos, utilizados para el contrabando de tabaco, en la frontera entre los dos países. Unos hechos interrumpen vuelos y el tráfico áreo. A Ciparis, afortunadamente, estos sucesos no le repercutieron en su vuelo a España. «Aunque no estaba seguro de que fuera a salir el avión, porque dos o tres días antes el aeropuerto estuvo cerrado unas horas», precisa.

Contrabando de tabaco

«Rusia está intentando dividir a los europeos y deberíamos estar todos unidos. No solo pensar en cuestiones económicas»

Lituana ha respondido, por su parte, con el cierre de la mayoría de sus pasos fronterizos y ha anunciado que no dudará en derribar cualquier globo que viole su espacio aéreo. El contrabando de tabaco por parte de Bielorrusia, aliada de Rusia, amenaza con causar una nueva escalada militar en Europa. En este sentido, Ciparis asegura que «parte de la sociedad se siente insegura» y sobre todo, teniendo el referente de la guerra actual entre Rusia y Ucrania.

«En Lituania la vida está bien y la economía está creciendo mucho, pero tenemos miedo de lo que pueda pasar y cómo nos pueda repercutir», añade Ciparis, quien llegó a jugar en la NBA con los Indiana Pacers, además de haber sido jugador en España del FC Barcelona.

De hecho, advierte que si Rusia «conquista Ucrania el siguiente paso van a ser los Países Bálticos, como ya ocurrió tiempo atrás con Lituania». Es por ello que defiende la «unión de Europa» ante la amenaza rusa. «Rusia está intentando dividir a los europeos y deberíamos estar todos unidos y no pensar únicamente en las cuestiones económicas», opina. «Es que hay países que están en nuestra misma situación y muestran más su apoyo, pero los que reciben gas y petróleo de Rusia no les interesa tener una mala relación con este país», termina este entrenador lituano, que busca también estos días oportunidades profesionales para poder establecerse en España.

Temas

Baloncesto

España

Lituania

Calahorra