LIGA FEMENINA 2 El Campus Promete quiere recuperar el liderato contra el colista Olímpico 64 El técnico del conjunto riojano, Jacinto Carbajal, llama a la concentración para evitar sorpresas y conseguir los dos puntos LUCÍA FUENTE LOGROÑO. Domingo, 9 diciembre 2018, 00:52

El Campus Promete se mide hoy en Lobete (12.00 horas) al último clasificado del Grupo B de la Liga Femenina 2, el Olímpico 64 Colegio Santa Gema. El partido a priori no debería traer muchas complicaciones al equipo logroñés que quiere recuperar el liderato, que le arrebató ayer momentáneamente el Ciudad de los Adelantados, frente a un equipo que no conoce la victoria esta temporada. Sin embargo, el técnico del Promete, Jacinto Carbajal, llama a la concentración para evitar sorpresas. «Será muy importante marcar desde el principio un nivel alto de concentración e intensidad; si las dejamos entrar en partido y les damos confianza, nos competirán», señaló Carbajal, quien no quiere repetir la agonía de la última jornada vivida frente al Picken Claret en la que las riojanas tuvieron un mal primer cuarto y se vieron obligadas a remontar 13 puntos para conseguir la victoria.

El Olímpico 64 es un equipo formado íntegramente por jugadoras nacionales, pero «veteranas, con experiencia en la liga y mucha versatilidad. Es un bloque bastante sólido que ha peleado hasta el final sus partidos ante Movistar Estudiantes o Ciudad de los Adelantados», destaca Carbajal.

Asisa-Almería 50-71 UCAM -Granada 55-67 Alcobendas-Claret 83-84 Magectias-Leganés 57-52 Real Canoe-Ciudad de los Adelantados 71- 79 Gran Canaria-Movistar Estudiantes 69-76 Promete-Olímpico Hoy 12.00 Clasificación EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 Los Adelantados 10 8 2 723 587 2 Campus Promete 9 8 1 624 553 3 Leganes 10 7 3 692 591 4 Almeria 10 7 3 665 618 5 Estudiantes 10 6 4 675 611 6 Canoe 10 6 4 690 648 7 Claret 10 6 4 601 617 8 Spar Gran Canaria 10 5 5 748 721 9 Pacisa Alcobendas 10 4 6 720 715 10 Granada 10 4 6 643 675 11 Magectias 10 3 7 540 640 12 Asisa 10 3 7 565 678 13 UCAM 10 2 8 574 682 14 Olimpico 64 9 0 9 509 633

Susana Bacete, es la jugadora más destacada del club madrileño. Se trata de una jugadora de larga trayectoria en LF2 (11,4 puntos y 5,9 rebotes), quien se apoya principalmente en jugadoras como Beatriz Parada, Irene San Andrés o Carmen Arteche.

Devolver la sonrisa a Lobete

El Campus Promete vuelve hoy a Lobete tras la ajustada derrota hace dos semanas contra el Leganés, con el objetivo de dedicar a su afición una victoria que le devuelva el liderato que le arrebató ayer el Ciudad de los Adelantados que venció ayer en Madrid al Centros Único Real Canoe por 71-59.