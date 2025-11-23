LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jacobs entra a canasta ante Marín. Sonia Tercero
Baloncesto

Buen partido, malas decisiones

El Clavijo de Aitor Martínez se estrena con un sólido partido pero cae en un final de partido de escasa claridad en los últimos ataques

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Si el Reina Proteínas Clavijo mostrara la versión que enseñó este domingo ante el Valladolid o la anterior jornada en casa, su situación en la ... tabla sería bien distinta, con algunas victorias más. Estable y equilibrado, el conjunto blanquiazul tiene condiciones para no sufrir. No le valió para ganar esta vez, cayó por 73-77, pero le serviría para sumar en otras ocasiones más propicias si encuentra al que tome las decisiones adecuadas en los momentos decisivos. Ante el Valladolid el Clavijo se puso la zancadilla cuando se decidía el ganador.

