Buen partido, malas decisiones

Si el Reina Proteínas Clavijo mostrara la versión que enseñó este domingo ante el Valladolid o la anterior jornada en casa, su situación en la ... tabla sería bien distinta, con algunas victorias más. Estable y equilibrado, el conjunto blanquiazul tiene condiciones para no sufrir. No le valió para ganar esta vez, cayó por 73-77, pero le serviría para sumar en otras ocasiones más propicias si encuentra al que tome las decisiones adecuadas en los momentos decisivos. Ante el Valladolid el Clavijo se puso la zancadilla cuando se decidía el ganador.

El choque comenzó a la carrera, como quería el Valladolid. Mucho ritmo, nulo juego estático y el balón viajando de un aro a otro en apenas un par de pestañeos. En tres minutos los visitantes abrían hueco a base de canastas fáciles (2-9). Paró Aitor Martínez, ya ejerciendo de primer entrenador tras la salida de Ricardo Úriz, el choque para recordar a los suyos que el plan de partido no pasaba por ahí.

Se normalizaron los ataques y los blanquiazules ajustaron su defensa. Y el Clavijo comenzó a crecer... y a creer. Un triple de Royo casi al final del cuarto dio la primera ventaja a los locales y cerraba la anotación del primer parcial. El vitoriano lideró un parcial que siguió abierto hasta llegar al 14-0 y fijar su renta por encima de la decena de puntos. Arbosa con un triple puso la máxima (42-28) ante un Valladolid muy incómodo cuando no podía llegar a campo contrario en transiciones.

Este era el Clavijo que esperaban los sufridos aficionados, y ante uno de los mejores equipos de la competición. Los capitalinos estaban intensos atrás, incisivos en el rebote ofensivo y encontraban buenas soluciones en ataque. Pero quedaba toda la segunda mitad por delante y el 'roster' estaba muy limitado por las ausencias de dos hombres importantes como Kevin Torres y Vit Hrabar ante un Valladolid con mayor profundidad en su fondo de armario pese a la ausencia del gigante tunecino Fares Ochi.

Mantuvo el buen trabajo defensivo el cuadro capitalino tras el descanso y tenía paciencia en ataque. Por eso, aunque los de David Barrio ya se habían hecho a la idea que iban a tener que jugar mucho cinco contra cinco si querían ganar el choque, seguía mandando el Clavijo (57-46). Pero en cuanto pudieron jugar con velocidad lo hicieron.

Así aprovecharon varios errores blanquiazules para fijar un 2-12 de parcial y dejar su desventaja en la mínima nada más abrirse el cuarto definitivo (59-58). Royo dio un respiro. Tocaba hilar muy fino y ahí el estadounidense Haaney es de los mejores de la categoría. 67 iguales y seis minutos por delante.

Aprovechó dos despistes el Valladolid para ponerse por delante mucho tiempo después. Se entraba en el tramo definitorio. De Miguel se lesionó el tobillo pero el Clavijo volvió a igualar. Taiwo machacó el aro para dar dos puntos en el último minuto. Jacobs y Querejeta se equivocaron. Mucho. Isern sí tomó la decisión adecuada. Y el Valladolid se llevó el partido. Pero este Clavijo sí puede ser mejor de lo que es ahora mismo.