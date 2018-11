EUROLIGA El Baskonia afronta la jornada europea con mayor exigencia que el Real Madrid EFE Madrid Viernes, 16 noviembre 2018, 09:33

Dos partidos correspondientes a la séptima jornada de la Euroliga se juegan hoy. En Madrid, el Real Madrid recibe al Khimki ruso; el Baskonia viaja hasta Montenegro para medirse al Buducnost.

El Khimki ruso llega a Madrid (21.00 horas) con la doble amenaza de sus lanzamientos triples en general y de los de Alexey Shved en particular, además de un juego interior con pocos kilos y centímetros pero muy atlético, cualidades con las que fue capaz de ganar la temporada pasada en la capital de España. Por su parte, el conjunto vitoriano se medirá (19.00) al único equipo que todavía no ha ganado en la Euroliga, en un partido vital para los intereses del equipo azulgrana que no acaba de remontar.