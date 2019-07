Un base griego para el Clavijo El club aspira a que Alexandros Spyridonidis, que viene de la primera división giega, sea el director del equipo LA RIOJA Logroño Miércoles, 24 julio 2019, 12:56

El Bodegas Rioja Vega ha llegado a un acuerdo con el base griego Alexandros Spyridonidis para que se convierta en el director de juego del equipo riojano esta temporada. Spyridonidis llega a Logroño procedente de la Greek A1 Basketball League, la máxima categoría de Grecia, donde ha evolucionado en las últimas temporadas como jugador de rotación.

Alexis Spyridonidis (1995, 1,82 metros) es internacional en categorías inferiores por Grecia y vivirá este año la primera experiencia profesional fuera de su país. Lo hará en LEB Plata y con el Bodegas Rioja Vega, donde jugador y club hacen una apuesta conjunta en busca de un rol protagonista, después de estos años creciendo en la élite griega como pieza de rotación en diferentes equipos.

La temporada pasada militó en Holargos, equipo liderado por ex ACB como Danny Agbelese o Vladimir Jankovic, y el ex LEB Oro Kamperidis, y con el que alcanzaron los Play Off por el título. Aportó medias de 2,7 puntos, 0,8 asistencias y 0,5 rebotes en 8 minutos de juego por partido. Anteriormente, y pese a su juventud, ha jugado en equipos también de HEBA A1 como Koroivos, Nea Kilfisia o KAOD.

Como curiosidad, será el primer jugador de origen griego que milite en el club riojano. Spyridonidis es la tercera pieza del nuevo Bodegas Rioja Vega para esta temporada, después de la renovación de Miguel De Pablo y el regreso de Terrence Bieshaar.