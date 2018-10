BALONCESTO. LIGA F. 2 La baja de Hernández y la duda de Knezevic marcan el debut en casa del Promete Knezevic se probó ayer. :: j.r. Las riojanas recibirán mañana en Lobete al Alcobendas para intentar refrendar su primer triunfo logrado en Almería V. S. Viernes, 19 octubre 2018, 00:16

logroño. El Campus Promete prepara su debut en casa. La nueva temporada ha supuesto cambios importantes. El primero, de categoría, tras el descenso. Pero también ha variado el técnico, buena parte de la plantilla y hasta la localización, con el retorno a Lobete.

Mañana (20.30 horas), los aficionados del Promete conocerán de primera mano al conjunto de Jacinto Carbajal, que se estrena en Logroño con los deberes hechos tras su triunfo en Almería. Su próximo rival, el Alcobendas, también logró ganar, por lo que el que salga victorioso del envite se colocará en la parte alta de la clasificación de Liga Femenina 2.

Carbajal no podrá contar mañana con toda su plantilla. Cristina Hernández, tras una buena pretemporada, cayó lesionada ante Araski y no pudo jugar en Almería. En el club esperan un diagnóstico aunque no son optimistas, ya que la jugadora riojana que este año volvía a casa podría tener dañados los ligamentos de su articulación.

También será duda hasta última hora Adrijana Knezevic, que continúa con su proceso de recuperación. Aunque ha realizado buena parte de los ejercicios en pretemporada para recuperarse de la lesión sufrida el pasado curso todavía no ha jugado. «Estamos deshojando la margarita para ver cuándo es el momento. Quedan un par de sesiones de entrenamiento y, cuando pasen, decidiremos», explica Carbajal antes de afrontar su primer reto en casa donde «no hay que dejar escapar partidos».