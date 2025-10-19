Alo Marín acaba con las esperanzas del LogroBasket

Hay ocasiones en las que, por muy buen trabajo que se haga, toca reconocer la derrota y aplaudir al rival. Y es lo que le ... tocó hacer al LogroBasket Logi7 ante el Starlabs Morón este sábado en el polideportivo de Lobete. Los blanquirrojos mantuvieron las esperanzas casi hasta el final pero acabaron cayendo ante el conjunto sevillano por 78-89. Los visitantes, uno de los equipos fuertes de la categoría, estuvieron liderados por el veteranísimo Alo Martín (37 años) que machacó a los blanquirrojos en el primer cuarto y metió canastas decisivas en los minutos decisivos del último parcial. Acabó con 27 puntos (seis de ocho en triples), seis rebotes, tres asistencias y 31 de valoración. Demoledor.

LogroBasket Logi7 Serrato, Obajo (9), Arévalo (12), Sall (3) y Plitzuweit (20) -cinco inicial-; Ibáñez, Rodríguez (2), Infante (5), Bird-Jelinek (4), Niang (4) y Montero (19). 78 - 89 Starlabs Morón Williams (13), Fernández (6), A. Marín (27), Burgos (12) y Orlov (4) -cinco inicial-; J. Marín, Jiménez (9), Herrera (2), Chabi Yo (16) y Correia. Parciales 19-30, 41-45 (descanso); 59-64 y 78-89 (final).

Árbitros Diz y Sánchez. Sin eliminados.

Lo del primer cuarto fue una lucha entre el LogroBasket y Marín. El base dio todo un recital ofensivo. 19 puntos sumaron los blanquirrojos, 17 el gaditano, con cuatro triples sin fallo. Morón se disparó en ese parcial inicial con 30 puntos. Pese al buen hacer de Obajo y Plitzuweit era difícil seguir el ritmo anotador de los sevillanos.

Se normalizaron los porcentajes en el segundo parcial y el partido se pareció más a lo esperado, aunque los visitantes estabilizaron su renta en torno a la decena de puntos.

El encuentro estaba entretenido porque las canastas caían de uno y otro lado con mucha fluidez. Buscó irse al descanso el LogroBasket lo más cerca posible de su rival y lo logró, con un incisivo Arévalo.

Siguió apretando el conjunto de Arbués. Sin encontrar la brillantez ofensiva pero metiendo mucha intensidad al choque hasta ponerse por delante (53-51). El intercambio de triples al final del tercer cuarto favoreció al Morón, que entró en el último parcial cinco puntos arriba. Siguió insistiendo el LogroBasket, pero lo más cerca que estuvo fue a tres puntos. Se estiró el Morón al 72-81 a falta de tres minutos y ahí se acabó definitivamente el partido.