LEYENDA DEL BALONCESTO Adiós a Juan Carlos Navarro, el mayor talento español 'La Bomba' Navarro dice adiós al baloncesto.

Se despide el mayor talento que ha dado el baloncesto español, leyenda del Barça y de la selección, que tenía previsto defender una temporada más la camiseta azulgrana pero se ha visto obligado por el club de su vida a precipitar su retirada. Juan Carlos Navarro, emblema eterno, junto a su íntimo Pau Gasol, de la época más gloriosa y memorable de España en el deporte de la canasta y jugador más laureado de la historia del Barcelona, no volverá a jugar al baloncesto profesional. El Barça, que no ha sabido o no ha querido gestionar la despedida del mito, anunció a mediodía de ayer que «Juan Carlos Navarro se incorporará a partir de la temporada 2018-19 a la estructura de la sección de baloncesto, como se estableció en el contrato firmado en septiembre de 2017, una vez finalizara su trayectoria deportiva en el primer equipo».

«'La Bomba' deja atrás una exitosa carrera de 20 años en el primer equipo barcelonista que tendrá ahora continuidad en una tarea que será explicada próximamente en una rueda de prensa que ofrecerá el mismo jugador en las instalaciones barcelonistas», añadió la entidad azulgrana a través de un escueto y frío comunicado. A los 38 años y, después de defender durante dos decenios la camiseta culé, el capitán debe poner punto final a una trayectoria de récords en la que, con su atrevimiento, velocidad y capacidad para entender el juego, no sólo ha deslumbrado con triples y canastas decisivas increíbles, sino también fuera de las pistas con su humildad, sencillez, cercanía y respeto a los rivales.

Se va con sietes copas del Rey, dos Euroligas, ocho Ligas ACB, una Copa Korac y cinco Supercopas de España, con una única temporada en la NBA, en la 2007-2008, para jugar en Memphis junto a Pau Gasol.