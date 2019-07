El sueño preolímpico de Marcos Moreno Marcos Moreno. :: juan marín El joven discóbolo riojano compite desde hoy en Bakú, en las Jornadas Olímpicas de la Juventud C.A.M. Viernes, 26 julio 2019, 07:45

logroño. Camilo Santiago y Patricia Ortega trabajan, en la medida de sus posibilidades, para estar presentes dentro de doce meses en el estadio olímpico de Tokio como integrantes de la selección española de atletismo que tome parte en los Juegos del 2020. Entretanto, hay quien mira más a futuro. Es el caso de Marcos Moreno Sáez y otros tantos atletas (y deportistas, en general) quien ya están en la carrera por llegar a citas olímpicas más lejanas en el tiempo. El discóbolo riojano participa, junto a cientos de jóvenes de todo el mundo, en las Jornadas Olímpicas de la Juventud (unos Juegos Olímpicos en miniatura para jóvenes promesas) que tienen lugar estos días en Bakú, la capital de Azerbayán.

La convocatoria para la cita 'olímpica' de Marcos Moreno ha trastocado sus planes para el final de temporada, pero el lanzador de La Rioja Atletismo, ha aceptado con gusto esos cambios. Tras proclamarse campeón de España Sub'18 de disco, el riojano fue convocado para la Copa Ibérica, pero pocos días después la Federación Española lo 'desconvocó' para incluirlo en la lista de las Jornada Olímpicas de la Juventud.

Moreno lleva ya unos días en Bakú, a donde viajó junto a otros 23 atletas. Compite esta tarde a las 18.00 horas (las 16.00 horas en España) con un objetivo claro: alcanzar la final del día siguiente. No lo tendrá fácil el riojano. Moreno Sáez reconoce que llega bien, «pero está competición me llega un poco tarde en la temporada». Para llegar a esa final, el lanzador de disco sabe que tendrá que superar los 55 o 56 metros que será la marca mínima fijada por la IAAF o la otra vía, estar entre los mejores, si no se completan los puestos de finalistas con atletas con esa mínima. Moreno ya ha acreditado esta misma campaña 58 metros, pero ahora se encuentra a finales de temporada.

Si consigue llegar a la final, competirá mañana sábado, a las 9.00 horas en Azerbayán (dos menos en España). Pero Moreno reconoce la dificultad de la misión. «Tenía la temporada prácticamente acabada, pero ésta es una competición que merece la pena», admite.