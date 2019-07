ATLETISMO La Rioja cerró el Nacional de Federaciones Elba Parmo fue la mejor competidora riojana. :: @epg_parmo CÉSAR ÁLVAREZ Lunes, 29 julio 2019, 09:37

La Rioja no firmó una buena participación en el Campeonato de España por Federaciones que se celebró el pasado sábado en Pamplona. El combinado riojano, que cerró la clasificación general, acudió al Estadio Larrabide con muchas bajas (y algunas pruebas sin representante, lo que dejó a La Rioja sin sumar) y los que estuvieron en la capital navarra no tuvieron su mejor día (alguno no llegó ni siquiera a puntuar). Además las condiciones tampoco ayudaron, porque la lluvia marcó el desarrollo de buena parte de la jornada y complicó la consecución de buenas marcas que les llevara al Nacional absoluto de finales de agosto o a cerrar con marca personal la vigente campaña.

Elba Parmo fue la atleta que firmó la mejor actuación riojana con su segundo puesto en la prueba de 100 metros vallas (solo superada por la vasca Teresa Errandonea) donde paró el cronómetro en 14.09 y le dio a La Rioja 15 puntos.

También se salvó la hispano-cubana, Eiani Artelis Casi Reyes, que fue quinta en los 400 metros con 55.31; lo mismo que Ghaita El Jarraz en la vuelta a la pista pero con vallas donde paró el cronómetro en 1.01,54 para ser sexta en la competición.

En categoría masculina, Rodrigo Iglesias estuvo por encima de la mayoría de sus compañeros en la prueba de lanzamiento de jabalina donde alcanzó los 68,22 metros en un concurso en el que se topó con algunos de las grandes sensaciones de la temporada como son Manu Quijera u Odiel Jainaga. Sin embargo, Iglesias estuvo muy lejos de su mejor versión en el salto con pértiga. Hace apenas una semana consiguió el récord autonómico con sus 4,71 metros, pero en Pamplona fue undécimo después de un salto de 'solo' 4,20 metros.

Por su parte, Alberto Moral fue octavo en los 3.000 metros obstáculos con un registro de 9.12,42. Alberto Melón sumó dos undécimos puestos en disco (40.20) y peso (12.33 m.), idéntica posición a la conseguida por Darío Blanco en martillo (43,87 m.).