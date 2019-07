ATLETISMO La Rioja buscará individualidades Imagen de una de las pruebas de velocidad del pasado Campeonato de La Rioja. :: miguel herreros La selección autonómica acude al Nacional de Federaciones consciente de la superioridad de otras territoriales CÉSAR ÁLVAREZ Viernes, 26 julio 2019, 07:46

La Rioja afronta este fin de semana el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas. La dirección técnica de la Riojana ha realizado la convocatoria para la competición después de celebrarse el Campeonato Autonómico (de participación obligatoria -salvo permiso de la Federación- para los atletas que querían tener opciones de estar hoy en el estadio Larrabide de Pamplona, sede del Nacional). Decisión que ha derivado en polémica por la exclusión de Patricia Urquía, una de las mejores atletas riojanas pero que no acudió al Autonómico, y por lo tanto, no podrá vestir la camiseta riojana. Urquía solicitó a la Riojana que le abonara el viaje de Barcelona (donde reside) a Logroño, algo que la Federación no hace con ningún atleta.

Hay más atletas que, por diversos motivos, se han visto obligados a renunciar a la convocatoria federativa, lo que ha llevado a cambiar algunos puestos para tratar de confeccionar el equipo más competitivo posible en un torneo en el que no existen ya categorías (antes había Primera y Segunda) y en la que se suman los puntos masculinos y femeninos en una clasificación única.

Pese a las ausencias, sí estarán algunas de las principales atletas como Elba Parmo (100 m.v.), Ghaita El Jarraz (400 m.v.) o Patricia Ortega, aunque debido a su lesión únicamente lanzará peso. El grupo femenino combina veteranas como Susana Arrúa (1.500m.) o Pilar Alonso (disco) con la juventud de otras como Laura Cortés (200 m.) o la campeona autonómica de 100, Irene Raimi, que por su categoría no puede doblar prueba y la dirección técnica de la Riojana ha preferido incluir en el relevo corto.

En hombres, la delegación también conjuga juventud y veteranía. Aunque la media de edad era inicialmente más elevada, los cambios también la han reducido. En la lista está presente el flamante nuevo recordman autonómico de salto con pértiga, Rodrigo Iglesias, que competirá tanto en esa prueba como en jabalina, su especialidad.

Motivos laborales impedirán a Ignacio Camino participar en el 100 y 200, donde estaba convocado, y su puesto será cubierto por Alberto Urquía y Pablo Villoslada, que estaban ya citados para correr el relevo. En longitud, la baja de Carlos Beltrán será cubierta por Javier San Juan. Alfonso Melón, al que motivos laborales le privaban en otras ocasiones de acudir a las citas, acudirá y doblará prueba, lanzando disco y peso. Alberto Moral correrá los 3.000 obstáculos, aunque en el Autonómico no participó en esa prueba, pero sí en otras con autorización federativa para ello. En principio, el triple masculino será la única prueba que quede sin cubrir en Pamplona.

Las opciones riojanas no pasan por la clasificación general, donde es imposible competir con colosos como Cataluña, Andalucía, las dos Castillas o Galicia, pero sí se pueden buscar buenas actuaciones individuales y especialmente, marcas, aprovechando la presencia de los principales atletas del panorama nacional.