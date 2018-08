«Nadie puede imaginar lo duro que ha sido preparar el maratón para este Europeo» Camilo Santiago ayer, en la logroñesa Plaza del Mercado, con su medalla de plata. :: Juan Marín Camilo Santiago | Subcampeón de Europa de maratón por países El fondista admite que, en la mejor temporada de su vida, le ha tocado «sufrir mucho» con su primera lesión CÉSAR ÁLVAREZ Miércoles, 15 agosto 2018, 18:41

Poco a poco, Camilo Santiago va siendo consciente de lo que hizo el pasado domingo («es que no es fácil. Creo que con el tiempo lo iré valorando más»). El subcampeonato continental por equipos y el décimosexto puesto individual colman las expectativas de un atleta ambicioso, pero que sabe que no estaba para más: «Si un mes antes de la carrera me lo hubieran dicho. No me lo hubiera creído. Estaba parado, con muchos dolores», admite.

Pero supo sobreponerse al dolor y al primer contratiempo realmente serio que encontró en su breve pero exitosa carrera deportiva, y ahora presume de su medalla de plata y de estar entre los dieciséis mejores del continente, aunque avisa: «Ya habrá tiempo, o eso espero, de dar el salto al top-10».

- Hágame un favor. Retrocedamos en el tiempo y póngase doce meses atrás. ¿Cómo ve lo que ha sucedido en este último año?

- Buff. Miras atrás y empiezas a repasar... todo ha sido extraordinario. En octubre llegó la mínima para el Mundial de media maratón, en diciembre firmé 29.07 en la San Silvestre Vallecana, fui noveno en el Nacional de cross después llegó el Mundial de media maratón, que yo creo que es donde ya me cambia la perspectiva y me doy cuenta de que puedo ser bueno... después la mínima para el Europeo en Milán, ahora la medalla de plata. Son muchas cosas y todas buenas.

- Dice usted que es, tras el Mundial de media maratón de Valencia cuando cambia su perspectiva.

- Sí, es el momento en el que con mi marca de 1h02 estoy entre los 10 mejores españoles y me doy cuenta de que puedo mirar a la cara a todo el mundo sin sentirme inferior. De hecho, en Milán corro con cierta soberbia deportiva, y eso me ayuda a conseguir la mínima para el Europeo, en la única oportunidad que tenía.

«Había momentos de tanto dolor en los que me conformaba con poder participar en el Europeo»

- Pero este año, también le ha tocado vivir el lado más amargo, el de las lesiones.

- Sí, y por eso tiene mucho más valor lo que he hecho en Berlín. Nadie sabe lo duro que ha sido preparar el maratón para este Europeo, aunque por suerte, aún con molestias, pude seguir entrenando.

- ¿Lamenta ahora que esa lesión lastrara su preparación? Si lesionado hizo lo que hizo, con una pequeña mejora hubiera estado usted entre los 10 mejores europeos y hubiera subido usted al podio con España a recoger la medalla de oro.

- Sinceramente no me lo planteo porque creo que éste ya es suficiente premio. No he disfrutado nada de los entrenamientos. He tenido que entrenar con dolores, unas veces con más y otras con menos, pero siempre estaban ahí. Tal y cómo estaba en algunos momentos, estar en Berlín ya era suficiente premio.

- Es evidente que en el último año ha llegado su maduración como atleta. ¿Un ejemplo de ello fue la interpretación que hizo de la carrera cuando la prueba se partió y se fueron por delante 20 corredores?

- Por lo que sea, lógicamente por experiencia no es, compito bien y sé leer las carreras. Quizá la edad ayude en eso. El hecho de quedarme quizá, aunque parezca raro, es un gesto de seguridad en uno mismo. Yo sabía que si me enganchaba a ese primer grupo no iba a poder aguantarles. Me quedé y esperé a que se fueran quedando descolgados algunos atletas para no ir solo. Me salió bien, porque se quedó el israelí y me uní a él. Además, como en el circuito se daban vueltas, yo iba contando los que iban por delante. En un momento ví que llevaba 26 por delante, pero dije. 'Bien, no pasa nada. Ya se irán descolgando y los cojo'.

«Espero seguir en el Añares. Es el club de mi tierra y el que me ha apoyado siempre»

- Además, usted había priorizado el éxito del equipo al suyo individual.

- Yo sabía cuál era mi rol, y la plata nos satisface a todos.

-Mirando hacia atrás, ¿ve usted que la planificación de la temporada ha sido la adecuada?

- En términos generales sí, pero es cierto que correr un maratón en abril (Milán) y otro en agosto (Berlín) no es lo mejor. Hay que espaciarlos bien.

- Entonces, ¿cuáles son sus planes para el año próximo?

- La idea es correr un maratón al principio de año, que creo que será Sevilla, y otro en otoño, que puede ser el del Mundial, en Doha, en octubre. Pero si no consigo la mínima no me preocuparía mucho. Correría en Valencia. Lo que sí quiero es conseguir una marca que me acerque a los Juegos Olímpicos. En esta ocasión, no va por mínimas sino por puntos, pero necesitaré correr por debajo de 2h14.

- ¿Y va a seguir en el mismo club? Ahora es usted un atleta 'top' y pueden llegarle las ofertas de fuera de La Rioja.

- Yo espero seguir en el Añares. Estoy seguro que de van a hacer un esfuerzo para que me quede, pero es verdad que aunque no ha habido ofertas si me han llegado comentarios de otros clubes. Pero yo estoy muy contento aquí, es el equipo de mi tierra, el que me apoya y el que me ha apoyado siempre.

- Cambiar de club puede restarle libertad a la hora de planificar su temporada.

- El club que me quiera fichar debe saber que lo mío es la ruta. El cross no es mi especialidad, aunque puede ayudar. Ahora se abre un periodo de negociaciones, pero la verdad yo espero seguir en el Añares.