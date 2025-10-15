LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los atletas volverán a ocupar el domingo las calles de Logroño. LR
Atletismo

La primera edición de la Carrera de Empresas supera ya los 300 inscritos

La prueba se disputará el próximo domingo, sobre 5 kilómetros, con salida y meta en El Espolón. La inscripción sigue abierta

Redacción

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:43

Comenta

El próximo domingo, Logroño estrenará una carrera que lo equiparará a las principales capitales del país. La I Carrera de Empresas, que organiza Diario LA ... RIOJA con el patrocinio de Laboral Kutxa y la colaboración de la FER, ha experimentado en los últimos días un aumento importante en la inscripción y en estos momentos ya se han superado los 300 inscritos, o lo que es lo mismo, son ya más de 100 equipos de empresas riojanas los que tomarán parte en la prueba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 Herido un hombre por la explosión de una bombona de butano en su casa de Pérez Galdós
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  10. 10 Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La primera edición de la Carrera de Empresas supera ya los 300 inscritos

La primera edición de la Carrera de Empresas supera ya los 300 inscritos