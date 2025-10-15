La primera edición de la Carrera de Empresas supera ya los 300 inscritos

El próximo domingo, Logroño estrenará una carrera que lo equiparará a las principales capitales del país. La I Carrera de Empresas, que organiza Diario LA ... RIOJA con el patrocinio de Laboral Kutxa y la colaboración de la FER, ha experimentado en los últimos días un aumento importante en la inscripción y en estos momentos ya se han superado los 300 inscritos, o lo que es lo mismo, son ya más de 100 equipos de empresas riojanas los que tomarán parte en la prueba.

La mañana deportiva del domingo se plantea como una jornada de convivencia y disfrute en equipo, con esos con lo que habitualmente sólo se comparten horas de trabajo. De esta forma se fomentan las relaciones personales y también el compañerismo.

LA CARRERA Fecha: 19 de octubre

Salida y meta: Muro de la Mata (Paseo del Espolón)

Distancia: 5 kilómetros

Tiempo máximo: 75 minutos

Recorrido: Muro de la Mata y continúa por Muro del Carmen, pasando después por Rodríguez Paterna y Calle Puente. Los participantes cruzarán el Puente de Piedra para seguir por el Paseo Fermín Manso Zúñiga y el Paseo de la Guillerma. Se regresa al centro a través del Puente Práxedes Mateo Sagasta y se adentra en el Parque del Ebro, antes de continuar por Travesía de Excuevas, Barriocepo y Calle Sagasta, finalizando de nuevo en Muro de la Mata.

Premios: A los mejores equipos de cada categoría (masculina, femenina y mixta), a la empresa con más participación y medalla para los trescientos primeros corredores.

Equipos: Tres componentes de la misma empresa, o de dos empresas si éstas tienen menos de 10 trabajadores

Inscripción: carreradeempresas.larioja.com

Precio: 30 euros por equipo

Un tercio de los participantes son mujeres, por lo que la presencia femenina será muy importante en una carrera que recorrerá únicamente 5 kilómetros tanto urbanos como por el Parque del Ebro.

La participación, que ha crecido mucho en los últimos días, registra un tercio de presencia femenina

Recogida de dorsales

Hoy mismo, aunque la inscripción sigue abierta, comenzará la entrega de dorsales y la bolsa del corredor a todos los corredores que ya hayan formalizado su participación en la prueba.

En las oficinas de Diario LA RIOJA (Vara de Rey 74, bajo), hoy, mañana y pasado –viernes– desde las de 09.00 a 17.00 horas en horario ininterrumpido se podrá recoger tanto la bolsa de obsequios como el dorsal. El sábado, únicamente se entregarán dorsales y bolsas en horario de mañana, de 09.00 a 15.00 horas. El domingo no se entregarán dorsales.

La bolsa del corredor se entrega en Diario La Rioja hoy, mañana y el viernes de 09.00 a 17.00 h., y el sábado de 09.00 a 15.00 h.

Al término de la prueba, los 300 primeros en cruzar la meta recibirán una medalla conmemorativa que acredita su participación en la primera edición de la Carrera de Empresa y podrán hacerse una foto con sus compañeros. Además, se premiará a las tres mejores empresas en cada una de las categorías (masculina, femenina y mixta) así como a la firma que haya inscrito a un mayor número de participantes.