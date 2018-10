«Durante la primera vuelta he ido bien; luego ya, no» Martes, 9 octubre 2018, 09:57

Patricia Guerrero estaba muy contenta con la victoria, pero admitía que le había costado mucho el triunfo, no tanto la lucha por el primer puesto sino completar la prueba. «En la primera vuelta he ido fenomenal, pero en la segunda se sufrido mucho y he ido peor. La gente de la media maratón ya no estaba, no había demasiado público y se me ha hecho muy dura. He tenido que hacer un gran trabajo mental para poder acabar».

No obstante, esta fondista recordará su primera participación en Logroño con cariño porque ha conseguido rebajar su plusmarca personal en más de un minuto con respecto a la que consiguió en la maratón sevillana y eso que «me faltaban kilómetros de entrenamiento. Me apunté a esta maratón un poco antes de sufrir una pequeña intervención quirúrgica que me dejó sin entrenar un tiempo, pero al final, y pese a que el aire me frenaba en algunas zonas y que el circuito es bastante duro, he conseguido esta inesperada victoria».