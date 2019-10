ATLETISMO El 100 Popular alcanza hoy su desenlace Una de las carreras eliminatorias disputadas el pasado sábado. :: S.T. La jornada deportiva comienza con las semifinales y a partir de las 12.30 horas llegarán las carreras definitivas C. ÁLVAREZ Sábado, 12 octubre 2019, 23:37

Logroño. El 100 Popular vuelve a las pistas del Adarraga para alcanzar hoy su desenlace con la disputa, primero de las semifinales (entre las 10.00 y las 12.15 horas) y posteriormente de la ronda definitiva con la celebración de las finales a partir de las 12.30 horas.

El pasado fin de semana se celebraron las primeras carreras de velocidad. Tomaron parte cerca de 800 escolares y sólo los mejores de cada categoría y sexo consiguieron el acceso a la jornada de hoy.

De las semifinales que se disputarán en la primera parte de la jornada saldrán los 8 nombres de aquellos atletas que tomarán parte en la finales donde se luchará por las medallas.

Esta temporada el '100 Popular' ha vuelto al calendario autonómico después de un par de años de ausencia en los que se ha tratado de ocupar su espacio con otras pruebas que no cuajaron y no tuvieron continuidad. Algunos de los atletas que actualmente ocupan lugares destacados en el panorama atlético riojano tomaron su primer contacto con este deporte en el 100 Popular y luego alcanzaron continuidad no siempre en pruebas de velocidad.