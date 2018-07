Patricia Urquía, a semifinales del Mundial

Patricia Urquía firmó ayer la mejor carrera del hectómetro de su vida y lo hizo en el mejor de los escenarios posibles, el Campeonato del Mundo sub 20 que se está celebrando en la localidad finlandesa de Tampere. Esta tarde volverá a la pista para correr las semifinales en busca de un milagroso puesto de finalista.

La velocista riojana partía con una marca que no le permitía soñar demasiado; sin embargo, la pupila de Héctor Barrasa demostró que había llegado a Tampere en el momento idóneo. La planificación de su temporada debía estar orientado a conseguir en la pista finlandesa su mejor marca y así lo hizo, a la espera de lo que pueda ocurrir hoy.

De los 11.78 con los que aterrizó la riojana en Finlandia, ayer rebajó su marca hasta los 11.66. Doce centésimas que valen una semifinal mundialista y que mantienen vivo su sueño.

Lo hizo en una carrera intensa en la que fue de menos a más. No tuvo una buena salida. Le costó levantarse de los tacos y dio los primeros pasos titubeante y en la última posición de las siete participantes en su serie. Sin embargo, no dejó que nadie se marchara demasiado, se recompuso y comenzó su progresión a partir del ecuador de la carrera (es una atleta que procede del 200 y eso le puede dar un plus en los metros finales). Al final, cruzó la línea de meta en la tercera posición por lo que no tuvo que esperar a que salieran los tiempos para saberse clasificada para las semifinales de esta tarde.

Urquía corre hoy (17.07 horas) la segunda semifinal. Lo hará por la calle 4 y parte con la quinta mejor marca de las participantes en su serie (su tiempo de ayer fue el décimo tercero de todas las velocistas). El pase a la final sería realmente milagroso (pasan las dos mejores de cada semifinal y los dos mejores tiempos), pero la velocista riojana del Bidezábal ha demostrado que llega en un gran momento y que es una excelente competidora. En cualquier caso, cuando hoy se ponga en los tacos de salida lo hará sabiendo que, como mínimo, ya ha conseguido pulir un poco más su mejor marca personal en el hectómetro y que esos 11.66 suponen un nuevo récord autonómico en categoría absoluta.