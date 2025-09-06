Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón

La riojana Esther Rodríguez se ha proclamado campeona de Europa de maratón en la categoría máster. La fondista del ADAS CUPA gallego fue la primera ... mujer W45 en la ciudad finlandesa de Jyväskylä con un tiempo de 2h53.39 aventajando en más de 13 minutos a la segunda clasificada, la atleta finesa Henna Vanhanen.

Rodríguez partía con grandes expectativas en esta prueba, que había preparado durante los últimos meses, y a la que llegaba después de haber saldado con éxito sus últimas participaciones en maratones y otras importantes pruebas de fondo.

La riojana dominó la carrera de principio a fin, de hecho, pasó ya primera en el punto de control del kilómetro 10, cruzó la media maratón (1h24.20) siendo la mejor de su categoría y con más de seis minutos de diferencia sobre la segunda clasificada y de ahí a meta, únicamente fue haciendo crecer esa diferencia.

En la clasificación general, sólo una mujer (la campeona de la categoría w40) entró por delante de la riojana. La búlgara Tanya Dimitrova cruzó la meta poco más de minuto y medio antes que Esther Rodríguez.

Los riojanos hicieron prácticamente juntos toda la carrera. Pedro Trapero, también subió al podio como tercero de su categoría (M55) con un tiempo de 2h53.57, muy cerca de la campeona riojana con la que corrió buena parte de la prueba (pasó la media maratón en 1h24.19)

Por su parte, Diego García Palacios fue por delante de Esther Rodríguez toda la prueba, pero en los últimos kilómetros perdió fuerza y concluyó con un tiempo similar (2h53.27) en la décima posición de su categoría (M50). Nacho López finalmente no tomó la salida.