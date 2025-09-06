LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón

Esther Rodríguez se proclama campeona de Europa máster y Pedro Trapero, tercero

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:50

La riojana Esther Rodríguez se ha proclamado campeona de Europa de maratón en la categoría máster. La fondista del ADAS CUPA gallego fue la primera ... mujer W45 en la ciudad finlandesa de Jyväskylä con un tiempo de 2h53.39 aventajando en más de 13 minutos a la segunda clasificada, la atleta finesa Henna Vanhanen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  2. 2

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  3. 3 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  4. 4 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  5. 5

    La videovigilancia inteligente que viene
  6. 6 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  7. 7 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  8. 8

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  9. 9

    El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón

Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón