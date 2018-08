«Mi objetivo es alcanzar el podio por selecciones» Camilo Santiago disputa mañana el maratón del Europeo de Berlín y prioriza la actuación del equipo a la suya individual Camilo Santiago. Maratoniano internacional CÉSAR ÁLVAREZ Viernes, 17 agosto 2018, 00:00

Logroño. El atletismo es un deporte individual, pero en ocasiones los intereses individuales se pueden combinar con los del equipo en busca del éxito. Eso ocurrirá mañana, a partir de las 10.00 horas, cuando se dé el pistoletazo de salida a la prueba de maratón dentro del Campeonato de Europa que se está disputando en Berlín.

Entre los participantes habrá quien aspire a un éxito individual (entre ellos el español Javier Guerra), pero habrá otros que sin descuidar su actuación personal tratarán de contribuir al éxito colectivo, porque en esa misma carrera también se disputa la Copa de Europa de naciones. Es ahí donde, el riojano de adopción, Camilo Santiago tratará de aportar su trabajo, con la aspiración de poder subir al podio con sus compañeros de equipo.

Camilo no llega en el estado ideal de forma. Una lesión le mantuvo parado unos días, pocas semanas antes de la cita germana: «No me he recuperado al 100%, pero estoy mucho mejor que hace un mes. Correré no sin dolor, pero sí con garantías».

-¿Con qué objetivo parte?

- En primer lugar, hacerlo lo mejor posible; y después, ayudar a subir al podio por equipos. Yo creo que mi labor va a ser la de cerrar el equipo, puntuar y marcar al tercer hombre de formaciones como Italia, Francia o Polonia que son los que van a estar luchando, teóricamente, con nosotros por el triunfo en la Copa de Europa.

-O sea, que el principal objetivo es colectivo: conseguir el título continental, y los objetivos individuales quedan un poco al margen.

- Sí, yo tengo que ser el tercer atleta (el último de los que puntúa) para tratar de conseguir el oro por equipos, o como mal menor, luchar por las medallas.

-Usted, a nivel personal, ¿con eso se daría por satisfecho?

- Sí, sin duda. Mi objetivo es ayudar a estar en el podio. A nivel individual creo que no estoy para mejorar mi marca, aunque no estoy mal. No obstante, en este tipo de competiciones se buscan los puestos y no la marca, por lo que tampoco se correrá demasiado rápido. Además, si eres competitivo en una prueba como la de un Europeo, quizá no haga falta un pico de forma, la cabeza te puede aportar ese plus que te falta, especialmente en una prueba como la maratón.

- ¿Y a usted la cabeza le va a dar ese plus que necesita?

- Lo que está claro es que no estoy como en marzo, pero también es cierto que llego muy ilusionado y motivado, además estoy en trayectoria ascendente. Hace un mes estaba prácticamente parado y ahora me encuentro mucho mejor.

-Al menos, en esta ocasión, al no haber africanos, todo apunta a que será una carrera sin demasiados sobresaltos.

- En mi opinión va a haber dos carreras. Hay que tener en cuenta que puntúan los tres primeros y que se suman los tiempos y no los puestos, por lo que no te puedes dejar ir ni aunque no se puedan ganar puestos. Va a ser una carrera muy estratégica. Los asistentes de cada federación irán indicando a los corredores la situación en carrera. Pero yo creo que va a haber una carrera por las medallas y otra en la que van a estar los que se juegan los podios de la competición por países. Ahí es donde debo estar yo. Todo el mundo sabe lo que es un maratón de verano.

Entre los 15 mejores

-Por los tiempos, y teniendo en cuenta de que se trata de una prueba de 42 kilómetros, no hay tantas diferencias entre ustedes.

- Bueno, hay un noruego (el gran favorito) que llega con 2h05, y un holandés que también está un poco por encima del resto. Luego está Javi Guerra con 2h08 junto a un ucraniano y un turco. Esos deben ser los que luchen por las medallas, aunque está claro que alguno 'reventará' por el camino... luego estamos un grupo muy amplio que nos movemos con tiempos de entre 2h12 y 2h14, pero que no todos llegan al 100%, por lo que luego hay que ver cómo se desarrolla la carrera.

-¿Conoce el circuito?

- Es un recorrido de cuatro vueltas, por lo que va a ser más fácil tener controlados a los rivales. Lo ideal es llegar a los últimos kilómetros fresco para ir ganando puestos, pero claro... hay que llegar fresco.

-¿Con qué posición se daría por satisfecho en la clasificación individual?

- Estaría bien, muy bien, acabar entre los 15 primeros y conseguir puesto de finalista (entre los 8 primero) sería... la leche.

-¿Dónde estará la clave para conseguirlo?

- Pues como decía, en los últimos kilómetros. Si llegas fresco, tanto de piernas como de mente, puedes hacer estragos, pero no es fácil llegar al final fresco después de 40 kilómetros. Hay que tener en cuenta que, con el calor, si te pasas un poco tu límite, va a ser muy difícil recuperar. Por eso, creo que es fundamental saber cómo estás y no ir por encima de lo que realmente puedes.

-¿En qué tiempos estima que puede moverse la carrera?

- Yo supongo que la media maratón se pasará en 1h05-1h06. Después ya llegarán los cambios de ritmo y los tirones, pero yo creo que se saldrá a correr en 2h10 o 2h12.