ATLETISMO De Nicolás vuelve a un Nacional Manuel de Nicolás, en el Adarraga, con Patricia Urquía. :: J.H. El que fuera velocista internacional juvenil ha atravesado un calvario de más de dos años que parece cerrado, tras su reciente reaparición CÉSAR ÁLVAREZ LOGROÑO Sábado, 29 junio 2019, 11:19

Manuel de Nicolás era hasta hace un par de años una de las grandes promesas del atletismo riojano y también español. Luchaba por los títulos del doble hectómetro en su categoría, se peleaba por batir el récord nacional y era un fijo en la selección. Pero una lesión tras otra cortaron su proyección.

Después del Europeo sub 20 del 2017 se trasladó a Madrid para seguir con su preparación atlética y académica. Una pubalgia le impidió correr bajo techo en invierno. Cuando se recuperó e intentó volver se rompió el abductor, y tras su vuelta en diciembre de 2018, se rompió el de la otra pierna. Después ocurrió lo mismo con los isquios, primero uno y después el otro...

El sábado pasado parece que puso fin a su sufrimiento y volvió a competir. Lo hizo en un 400 (su especialidad era el 200) porque no está todavía bien y quería evitar una carrera tan explosiva como el doble hectómetro: «No me encontré bien, y a falta de 30 o 40 metros me dejé ir. Me dio miedo».

A partir de hoy competirá en el Nacional sub 23, pero lo hace con todas las reservas del mundo: «Me lo planteo como un entrenamiento. En dos años habré participado en cinco o seis carreras y algunas no las he podido ni completar», señala.

Después tratará de llegar al Torneo de Federaciones para el que queda un mes y al Nacional absoluto que se celebrará treinta días después. «Estoy lejos de como estaba pero hay que ir poco a poco», admite. Al menos sabe que las lesiones que ha tenido no dejan secuelas que puedan cuestionar su futuro.

Las causas de tanta lesión no están claras. «Al principio pudo ser el cambio de entrenador y de sistema de trabajo, pero luego ha sido cosa de la mala suerte».

Riojanos en el Nacional sub 23

En cualquier caso, ese periodo negro parece cerrado y habrá de confirmarlo nuevamente desde hoy en Tarragona en un Nacional donde también habrá otros riojanos y con grandes expectativas de luchar por las medallas.

Rodrigo Iglesias, el otro varón de la delegación riojana, llega con la segunda mejor marca de los participantes (71.80 m.); pero luego entre las féminas también hay muchas opciones de medalla. Elba Parmo es la líder del año en 100 vallas con sus 13.54; Patricia Urquía -con su marca de pista cubierta, 24.19- está en tercera posición del ránking aunque puede aspirar perfectamente a escalar en el podio; y Claudia Lapuerta, merced a sus 47,38 metros, parte como la segunda de las máximas favoritas al oro en el lanzamiento de jabalina.

Campeonato Máster

Este fin de semana se celebra el Campeonato Máster en pista, en Sagunto. No estarán las laureadas veteranas del Maratón Riojana (su fuerte son las pruebas en ruta), pero sí habrá una numerosa representación riojana que cubrirá bastantes pruebas, doblando en muchos casos.

Pilar Alonso es la que cuenta con más opciones de alcanzar algún título tanto porque opta a cinco de ellos (martillo, peso, disco, martillo pesado y jabalina) como por su dilatado historial en estas pruebas.

Por su parte, Valle Pascual está inscrita en tres pruebas (800, 1.500 y 5.000) mientras que Susana Arrúa lo está en 1.500 y 5.000.

En hombres Alfonso Castiella correrá el 100 y 200; Javier Bazo disputará el 400 y 800; Antonio Postigo, el 800 m y 1.500m; Santi Sierra se enfrentará a los 3.000m obstáculos; y Alfonso Melón lanzará peso y disco.

Marcos Moreno, a Bakú

El joven discóbolo Marcos Moreno acaba de proclamarse campeón en el Nacional de disco sub 18 al aire libre con la mejor marca que haya acreditado nunca un lanzador español de 18 años. Esa marca le valió la convocatoria para la Copa Ibérica sub 18 que se celebra en Getafe hoy, aunque finalmente no estará en la Copa Ibérica sino que se reservará para el Festival Olímpico de la Juventud Europea que se celebrará en Bakú (Azerbayán) entre el 18 y 29 de julio.

No obstante, sí estarán hoy en Getafe, Carlos Beltrán saltando longitud (reciente medallista en el Nacional sub 18), Eusebio González como entrenador y el presidente federativo Roberto Ruales, que acude como jefe de expedición.