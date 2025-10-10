Nacho García Ramón inaugura el medallero riojano en el Europeo de Atletismo Máster

El atleta alfareño Nacho García Ramón fue el primero en competir entre los atletas riojanos desplazados a Madeira para participar en el Campeonato de ... Europa de atletismo Máster

García Ramón está inscrito en las pruebas de 10.000 metros en pista; 10K, en ruta y la prueba de campo a través. En la jornada inaugural del Europeo estaba programada la prueba de 10.000 metros en pista y el riojabajeño ya sumó ahí su primera medalla: una plata que es casi como un oro porque sólo unas centésimas lo separaron del título continental.

García Ramón únicamente fue superado por el portugués Nuno Lopes. El atleta luso de nombre ilustre dio las doce vueltas y media a la pista en 32.44.11 mientras que el riojano que defendía la camiseta nacional española lo hizo en 32.44.87, por lo que apenas una zancada separó a los dos mejores fondistas continentales de la categoría M-35.

Las inminentes participaciones en las pruebas de 10.000 y cross no permitirán a Nacho García recuperar todo el tiempo deseado aunque el atleta del ADAS Cupa ya demostró en el Mundial de Estados Unidos (donde conquistó cinco medallas) que puede rendir bien incluso con esfuerzos continuados. En dos días tendrá oportunidad de demostrarlo nuevamente en la prueba de cross y cuatro días después en el 10K en ruta.

Nacho García no es el único riojano desplazado al archipiélago portugués. También lo ha hecho, entre otras, Pilar Alonso que está inscrita para competir hoy en la prueba de lanzamiento de martillo.

El resto de riojanos también se irá sumando al programa del Europeo.