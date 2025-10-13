Nacho García Ramón se cuelga el bronce en cross, en el Campeonato de Europa Máster

Nacho García Ramón amplió ayer su historial internacional con la consecución de una nueva medalla, en este caso de bronce, en el Campeonato de Europa ... de atletismo en categoría Máster que se está celebrando en el archipiélago luso de Madeira.

Después de haber conseguido el subcampeonato en los 10.000 metros en pista, el alfareño volvió ayer al podio para colgarse la medalla de bronce en la prueba de campo a través, disputada sobre un recorrido de 8 kilómetros.

El riojano terminó a once segundos de la plata del francés Jeremy Peixoto, pero también tuvo que defender el bronce frente al portugués Ricardo Díaz, al que aventajó en sólo 15 segundos. El oro fue para el polaco Andrzej Starzynski que sacó en la línea de meta un minuto y trece segundos al fondista de Alfaro.

Nacho García Ramón aún tendrá una nueva oportunidad de volver a subir al podio y alcanzar una nueva medalla porque aún le resta, el próximo miércoles, su participación en los 10K en ruta.

También irá llegando el turno del resto de los riojanos (aún son varios los que no han comenzado su andadura). También ayer, Javier Guridi no pudo pasar la primera ronda de los 100 metros con sus 13.16. Por contra, su hermana Valvanera correrá hoy la final después de haber superado ayer la primera criba con 14.83.