Mil atletas compiten mañana en una renovada y atractiva Entre Viñedos

Mañana domingo, a las 11.00 horas, se dará el pistoletazo de salida a una nueva edición (la décimo octava) de la Carrera entre ... Viñedos, en Cenicero. La prueba volverá a congregar a un millar de atletas que afrontarán un recorrido que ha experimentado algunos cambios respecto al de ediciones anteriores, aunque mantiene una longitud accesible con 11,5 kilómetros que ha de cubrirse en menos de 90 minutos (es el tiempo máximo fijado por la organización).

La prueba se caracteriza por la belleza de su circuito. Discurre por parajes y caminos agrícolas, principalmente zona de viñedo, que se encuentra ahora en la transición cromática que le lleva del verde al rojo, lo que le da mucha vistosidad.

La competición se presenta, como es habitual, muy abierta. La presencia de muchos atletas foráneos (principalmente del País Vasco y Navarra) hace que muchos nombres sean desconocidos para el público local, pese a que lleguen con un buen palmarés a sus espaldas.

Además, todavía se pueden hacer inscripciones presenciales en el Centro de Cultura de Cenicero, de 18.00 a 20.00 horas, a la vez que se pueden retirar los dorsales. En cualquier caso, la Carrera entre Viñedos siempre ha contado con la presencia de algunos de los mejores fondistas riojanos del momento.

Como viene ocurriendo ya durante los últimos años, a la carrera tradicional se une también la disputa de una prueba infantil que con un recorrido de 1 Km dará comienzo a las 10:15. De la misma forma, también está prevista la celebración de una marcha que hará el mismo recorrido que la carrera 'grande', pero iniciándose una hora antes, a las 10.00 horas.

Tras la disputa de las pruebas deportivas y mientras se prepara la entrega de premios (en la que se sortearán regalos para los participantes, entre ellos, cuatro bicicletas), se celebrará la tradicional Wine Party con degustación de vinos de Marques de Cáceres, Bodegas Riojanas y Finca Valpiedra y de bollo preñao, gratis para los corredores y a precio simbólico para sus acompañantes.