Edición anterior de la Carrera Entreviñedos. Miguel Herreros
Atletismo

Mil atletas compiten mañana en una renovada y atractiva Entre Viñedos

Tras la disputa de las pruebas deportivas y mientras se prepara la entrega de premios (en la que se sortearán regalos para los participantes, entre ellos, cuatro bicicletas), se celebrará la tradicional Wine Party

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:29

Mañana domingo, a las 11.00 horas, se dará el pistoletazo de salida a una nueva edición (la décimo octava) de la Carrera entre ... Viñedos, en Cenicero. La prueba volverá a congregar a un millar de atletas que afrontarán un recorrido que ha experimentado algunos cambios respecto al de ediciones anteriores, aunque mantiene una longitud accesible con 11,5 kilómetros que ha de cubrirse en menos de 90 minutos (es el tiempo máximo fijado por la organización).

