BEHOBIA SAN SEBASTIÁN Miguel Ferrer lidera la participación riojana Uno de los muchos grupos de riojanos que viajaron en autobús a Behobia con integrantes de distintos clubes. :: L.R. CÉSAR ÁLVAREZ Lunes, 12 noviembre 2018, 09:15

Miguel Ferrer fue el mejor de las decenas de riojanos que ayer se desplazaron a tierras guipuzcoanas para participar en la multitudinaria Behobia-San Sebastián. El fondista logroñés concluyó en el puesto 28 de los más de 30.000 inscritos, merced a sus 1h08,49.

El riojano, que la temporada pasada pasó varios meses en el dique seco por un problema en la pelvis, volvió a la competición a principios del pasado mes de octubre para correr el maratón Ciudad de Logroño, en el que consiguió subir al podio.

El menor de los hermanos Ferrer hizo una carrera de menos a más. Pasó por el puesto de control del kilómetro 5 en 17,02, en la posición 55 de la carrera. Sin embargo, fue escalando posiciones y llegó al kilómetro 10 en la 37ª posición, con un tiempo de 34,27 y en esa misma posición cruzó por el control del kilómetro 15 con un tiempo de 51.20. En los últimos 5.000 metros aproximadamente, superó a varios rivales para poder cruzar la meta en el puesto 28.

Su buen resultado en la Behobia-San Sebastián evidencia que su recuperación va por el buen camino y en breve podrá estar luchando en algunas de las mejores pruebas de ruta nacionales por estar cerca de los mejores.

Ayer no pudo estarlo en ningún momento, entre otros motivos, porque los primeros rompieron la carrera muy pronto. Jaume Leiva era el gran favorito para adjudicarse la victoria y no decepcionó. El fondista catalán estuvo, desde el pistoletazo de salida en las posiciones de cabeza, y siempre a su lado contó con la presencia del gran aspirante, el atleta local Iraitz Arrospide, un hombre que ya sabía lo que es subir al podio en la Behobia-San Sebastián, pero que nunca había ganado. Ayer tampoco pudo hacerlo. El ritmo de Leiva cuando ya se adivinaban las calles de San Sebastián dejó descolgado al vasco, que nuevamente se tuvo que conformar con un puesto en el podio.

Leiva se impuso y rozó el récord de la prueba. Sólo tres segundos le privaron de ser el más rápido de todas las ediciones. El catalán acreditó 1h00.22, tres segundos más que el ganador de 2016, Carles Castillejo. Precisamente, el maratoniano ex internacional (Carles Castillejo), también ganador de la última edición, -él fue el único mejor que Camilo Santiago en la prueba del año pasado- participó en esta ocasión (ya está prácticamente retirado de la competición), pero lo hizo para acompañar a su amigo, el cantante donostiarra Mikel Erentxun, en su objetivo de bajar de los noventa minutos.

Por su parte, Camilo Santiago no pudo participar en la Behobia-San Sebastián y optó por el Cross de Atapuerca. El riojano de adopción no pudo defender su plata del año pasado porque la normativa de la Federación Española le impide (ahora atleta becado) participar en carreras que no están en el calendario nacional, como es la Behobia.

Otros riojanos

Quien sí corrió y dio lo mejor de sí mismo fue David Rioja, a quien corresponde el segundo puesto en el 'podio' riojano. Este atleta procedente del mundo popular que, esta temporada se ha incorporado a la disciplina del Añares Rioja, concluyó la prueba en un más que digno 82 puesto con un tiempo de 1h11.08. El tercer lugar en el oficioso 'podio' riojano correspondió a un atleta también habitual en las pruebas de ruta como es Diego García Palacios que concluyó en el puesto 103 con un registro de 1h12.01.