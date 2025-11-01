Madrid y Lasarte reciben a los especialistas riojanos de cross

La temporada invernal de atletismo ya está lanzada y las pruebas de campo a través son las que, principalmente, aparecen en el calendario nacional.

Algunos de los especialistas riojanos en esta disciplina se desplazan este fin de semana a pruebas de fuera de la comunidad para ir adquiriendo su mejor forma. El Cross Internacional de Lasarte –uno de los históricos del calendario español– que tradicionalmente se disputaba en enero, hace ya alguna campaña que se trasladó y se disputa este fin de semana. Hasta el hipódromo guipuzcoano se desplazan cuatro atletas absolutos: Sergio Quintana, Daniel Ruales, Hugo González de la Puente y Samuel López-Davalillo. Junto a ellos estarán también el sub-20, Sergio Ruiz; dos sub-18, Iker Carrillo y Nicolás Soto; y algunos otros más de categorías menores. La sub-16 Enma Torre es la única fémina riojana inscrita.

Pero además, Juan Loma correrá en Madrid, con su club el AD Marathon, el Campeonato Autonómico.

Juan Loma de la Vega

También en la Comunidad de Madrid, pero en la pista cubierta de Gallur habrá representación de los 'pistards' riojanos porque Cristian Baños de Arriba participará en las pruebas de 60 metros y lanzamiento de peso, en la reunión del sábado; y 24 horas más tarde, regresará al mismo escenario para volver a lanzar peso en la reunión dominical.