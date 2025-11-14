Logroño acogerá el 14 de diciembre la carrera popular y solidaria 'Virgen de la Esperanza' La prueba consistirá en un recorrido de seis kilómetros por el Casco Antiguo de la capital riojana

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:28

Logroño acogerá el 14 de diciembre la 'Carrera Popular Virgen de la Esperanza Patrona de Logroño'. La prueba, que dará comienzo a las 11 horas, tendrá un recorrido urbano de seis kilómetros por el Casco Antiguo, con el que se dará tres vueltas al circuito.

Con salida y llegada en la plaza del Mercado, esta cita deportiva forma parte del Circuito Carreras de Logroño Deporte y tiene un marcado carácter solidario, ya que los fondos se destinarán a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO) La Rioja.

En esta ocasión, el Ayuntamiento ha mantenido su recorrido en el entorno urbano para «acercar el deporte a los vecinos y vecinas de la ciudad y animar la actividad del casco antiguo». En este sentido, el presidente de Logroño Deporte, ha señalado que «queremos que la ciudad pueda arropar a los corredores y animar a los participante. Diversión y deporte van de la mano». Junto a la línea de meta habrá aplaudidores y cartones con rotuladores para poder escribir mensajes de ánimo.

Una carrera inclusiva

La prueba de este año «será una carrera inclusiva». Para ello, se ha diseñado un circuito «prácticamente llano, en asfalto, para que todo aquel que lo desee pueda participar». La cita saldrá de la plaza del Mercado, continuará por la calle Portales, Capitán Gallarza, Bretón de los Herreros, Marqués de San Nicolás, Sagasta, Rúa Vieja, rotonda del Puente de Piedra, calle El Puente, La Cadena, Rodríguez Paterna y de nuevo recorrerá la calle Portales hasta la plaza del Mercado, donde se ubicará la línea de meta.

La iniciativa, de un marcado carácter solidario, contará también con una prueba infantil no competitiva, cuya salida será a las 10.30 horas y tendrá un recorrido de 900 metros. Las inscripciones están ya abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace. Hasta las 23.59 horas del 31 de noviembre, el precio para apuntarse a la carrera es de 15 euros.

Pasada esa fecha, el coste será de 20 euros si se realiza la inscripción antes de las 23.59 horas del 10 de diciembre. Existe la posibilidad de apuntarse de manera presencial el sábado 13 de diciembre, de 10.00 a 13.00 horas, en el Polideportivo Las Gaunas, a un precio de 25 euros.

Los dorsales podrán retirarse el sábado 13 de diciembre, de 10.00 a 13.00 horas, y el mismo domingo 14 de diciembre, de 08.30 a 10.00 horas, en el citado polideportivo. Todos los corredores que lo deseen podrán realizar la carrera portando gorros de Papá Noel, elfos o renos.

Para amenizar la espera, la Peña Simpatía colaborará con la carrera popular preparando chocolate con bizcochos de soletilla. El precio de la degustación será 2 euros y todo lo recaudado irá destinado a la asociación FARO La Rioja.