Iglesias cumple en Vallehermoso Roberto Iglesias, durante un entrenamiento. / justo rodríguez El jabalinista riojano lanzó 70,40 metros en Madrid mientras que en el 'open' brillaron Castiella, Artelis, Parmo y Ortega CÉSAR ÁLVAREZ Martes, 27 agosto 2019, 08:29

Los riojanos que estuvieron presentes el pasado fin de semana en el Mitin de Madrid que sirvió para reinaugurar el histórico Estadio de Vallehermoso tuvieron brillantes actuaciones.

Rodrigo Iglesias era el único que compitió el domingo en la reunión internacional ante un estadio lleno de público. Lo hizo en el lanzamiento de jabalina frente a consagrados especialistas mundiales de la disciplina y el riojano cumplió con brillantez. Aunque partía con la peor marca de los participantes, el lanzador de La Rioja Atletismo no cerró la clasificación. Su mejor lanzamiento -el cuarto- se fue hasta los 70.40 metros, no demasiado lejos de la que actualmente es su mejor marca personal (71.80 m.). En el resto de sus intentos, el riojano no consiguió superar los 68 metros.

El jabalinista de La Rioja Atletismo luchará el próximo fin de semana en La Nucía por subir al podio del Campeonato de España absoluto, en una prueba donde el oro parece estar destinado a Manu Quijera y la plata, salvo sorpresa, para Odei Jainaga.

Pero antes de que Iglesias se estrenara en Vallehermoso, el día anterior varios riojanos habían participado en las pruebas open. Así, el veterano Alfonso Castiella fue segundo de su serie, con un tiempo de 12.42 en los 100 metros.

En féminas la cubana afincada en La Rioja, Eliani Artelis Casi Reyes, se impuso en la prueba de 400 metros con 55.55; mientras en esa misma prueba la marroquí también vecina de La Rioja, Ghaita El Jarraz concluía cuarta con 57.24.

Por su parte, Elba Parmo finalizó en segunda posición (con un tiempo de 13.66) su participación en los 100 metros vallas, mientras que la otra serie fue ganada por Patricia Ortega, que conseguía esa victoria (14.27) después de tres meses lesionada y con sólo cinco semanas de entrenamiento. Ambas vallistas estarán en el Nacional alicantino de este próximo fin de semana. Parmo está en condiciones de luchar por las medallas (figura en el tercer lugar del ránking nacional); y Ortega, en otras circunstancias también sería una de las aspirantes a subir al cajón, aunque la lesión que ha arrastrado durante los últimos meses puede ser un gran lastre.