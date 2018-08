ATLETISMO Ibarra se baña en plata Daniel Ibarra, a la izquierda, con su medalla de plata. :: l.r. El atleta riojano se subió al podio de los Paraworld Games en longitud y jabalina y ahora piensa en los Europeos de Berlín V. S. LOGROÑO. Viernes, 17 agosto 2018, 23:40

Daniel Ibarra finalizó ayer su participación en los Paraworld Games con dos medallas de plata. El atleta riojano fue el segundo en salto de longitud y lanzamiento de jabalina. Unos resultados que «reconfortan», según sus palabras, aunque Ibarra se pide más.

La cita de Barcelona ha sido una competición importante para el deportista, aunque su meta está puesta en el Campeonato de Europa para personas con discapacidad. El riojano sufre parálisis cerebral, lo que no sólo no le ha impedido practicar deporte, sino hacerlo al máximo nivel.

Ayer, por ejemplo, reconocía su satisfacción, pero siempre a medias, como cualquier deportista. «En longitud he saltado 4,80 metros, que está bien. Pero en jabalina no he terminado contento. Tengo una marca de 34 metros y he logrado 28. La verdad es que me he 'rayado' bastante. Pero luego se ha pasado», explica. Tampoco se quedó contento con la prueba de los 100 metros, donde fue descalificado. «En el preparados, listos... salí. Antes del pistoletazo. No sé lo que me pasó, me fui. Creo que fue por correr después de la longitud o que estaba nervioso... no lo sé», asegura.

La competición, celebrada en San Cugat, ha sido toda una vivencia para Ibarra. «Te sirve para abrir el rango de competidores. En España no hay demasiados practicantes y en estos campeonatos ves que hay gente muy buena. Sirve para aumentar el nivel», explica. Además, para él quedan las jornadas de compañerismo y convivencia: «Ha habido un ambiente muy familiar, éramos todos amigos. La selección ha sido una piña».

Hoy le toca volver a Logroño y recuperar las rutinas. «Los Paraworld Games me han servido como preparación de lo bueno, que va a ser el Europeo de Berlín dentro de dos semanas», explica. Ahí, el objetivo volverá a ser competir y el sueño, pisar de nuevo el podio y, si se puede, en su peldaño más alto.