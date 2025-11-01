Casi 800 participantes lucharán hoy en la nueva edición del Haro Wine Trail

La tercera edición del Haro Wine Trail regresará hoy a la localidad jarrera y se convertirá en la última de las pruebas de la ... Copa de Otoño en la que competirán casi 800 participantes.

La cita llegará con algunas novedades en la organización y, entre ellas, la más destacada será la salida desde Villalba de Rioja. La meta, por su parte, estará instalada en la plaza de la Paz, como otros años.

Las pruebas darán inicio a las 9.30 horas para la carrera 'Reserva' de 26 kilómetros; a las 9.50 horas para la marcha 'Tempranillo' de 14 kilómetros; y a las 10.30 horas para la carrera 'Crianza' de 17 kilómetros. La recogida de los dorsales podrá realizarse por la mañana, de 7.00 a 9.15 horas en la sala Mamel de Haro, en el antiguo mercado municipal.

Las carreras infantiles, que tendrán la salida y la llegada en la plaza de la Paz, arrancarán a las 11.00 para los niños de 3 a 6 años; y a las 11.10 horas para los niños de 7 a 12 años. Para estas competiciones habrá la posibilidad de apuntarse 'in situ' por un precio de 3 euros.

Además, por la mañana también habrá actividades para los más pequeños como 'pinta tu dorsal' o hinchables. Los mayores podrán disfrutar tras la carrera de una degustación de panceta, que será gratuita para los corredores, así como de una cata de vinos de Rioja que será ofrecida por José Ignacio Junguitu en la Sala Mamel. El precio será de 12 euros y el beneficio también irá destinado a Asprodema.

Para concluir la jornada, la noche se animará con la música de la charanga wesykes que recorrerá la Herradura y a las 23.30 hora, Zeux Ochoa dj pondrá el punto final a este día en la plazuela San Martín.

Esta edición contó ayer con otra de las novedades: la carrera popular solidaria de Halloween a favor de Asprodema. Con un recorrido de 1,5 kilómetros, tuvo una gran acogida y llenó de los disfraces más divertidos el exterior del estadio Luis de la Fuente, donde tuvo lugar.

Mañana continuará el programa con un tour jarrero por el que se recorrerán los principales puntos de la ciudad y que comenzará también en la plaza de la Paz.