LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edición anterior del evento.
Atletismo

Casi 800 participantes lucharán hoy en la nueva edición del Haro Wine Trail

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

La tercera edición del Haro Wine Trail regresará hoy a la localidad jarrera y se convertirá en la última de las pruebas de la ... Copa de Otoño en la que competirán casi 800 participantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  3. 3 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  4. 4 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  5. 5

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  6. 6

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  7. 7 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  8. 8

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  9. 9 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  10. 10

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Casi 800 participantes lucharán hoy en la nueva edición del Haro Wine Trail

Casi 800 participantes lucharán hoy en la nueva edición del Haro Wine Trail