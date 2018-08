La familia fue su apoyo en los momentos duros La pequeña de la familia muestra orgullasa la medalla paterna. :: J.M. CÉSAR ÁLVAREZ Miércoles, 15 agosto 2018, 18:27

Camilo Santiago ha vivido momentos duros en la preparación del Europeo. A lo largo de sus ocho años practicando atletismo, no había sufrido ninguna lesión, pero en esta ocasión llegó en forma de tendinitis cuando la competición ya estaba encima. Eran momentos en los que no podía prácticamente entrenar o lo hacía a un ritmo muy inferior al necesario «y eso es lo peor. Ver que no puedes casi hacer nada y que las fechas se acercan.... es muy duro, aunque luego todo mereció la pena».

En esos momentos, su familia -que crecerá en el mes de octubre con la llegada de David- fue su mayor apoyo y su vía de escape ante su frustración.