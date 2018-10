David Martínez repite victoria entre las vides

El najerino David Martínez volvió a dejar su sello, en forma de victoria, en la Carrera Entre Viñedos. El fondista no se prodiga demasiado en las carreras riojanas (reside en Soria por motivos de trabajo y compite en el circuito nacional de cross), pero cuando cruza Piqueras para vestirse de corto a este lado del puerto, casi siempre añade una victoria más a su ya extenso palmarés. Sus visitas a La Rioja suelen ser sinónimo de victoria.

Ayer volvió a repetir triunfo entre los viñedos de Cenicero y Fuenmayor. El najerino se siente cómodo en el cross, y aunque la 'Entre Viñedos' no encontró ayer el barro y el agua de algunas de las pruebas a las que se enfrentará este invierno, sí que es una carrera que guarda muchas semejanzas con los crosses que está preparando ya Martínez, ante el inminente comienzo oficial de la temporada atlética invernal, con el Cross de Atapuerca.

Por ello, en Cenicero se siente cómodo y eso que ayer, cuando comenzó la carrera la temperatura no superaba los seis grados y el cielo parecía amenazar con descargar las nubes que lo cubrían, por lo que nadie pudo sentirse especialmente a gusto (incluso hubo viento -frío- en algunos momentos del recorrido). Si bien, aunque la temperatura no se elevó demasiado, la lluvia no hizo acto de presencia. En cualquier caso, desde el primer pistoletazo (hubo dos salidas, por marcas) David impuso su ritmo, un ritmo exigente que hizo que la prueba se rompiera pronto, algo que no sorprendió a nadie. Sus rivales ya sabían que el najerino está -como mínimo- un peldaño por encima. Devoró los kilómetros con facilidad y se presentó en la línea de meta en solitario sin apenas forzar el gesto. Con comodidad. Firmó un registro más elevado que el año pasado. Este año creditó 36.24, mientras en la edición anterior empleó 35.09, pero es que no le hizo falta más.

La calagurritana Paula Sanz inscribió su nombre, por primera vez, en el historial Cenicero se volcó nuevamente con una prueba que reunió a casi mil fondistas

Pese a su esfuerzo y buena carrera, sus más directos rivales llegaron a minuto y medio, y dos minutos, respectivamente. Fueron Roberto Carlos Crespo y Sergio Tejada, quienes le acompañaron en el podio.

Entre las féminas, la mejor fue la calagurritana Paula Sanz del Río. Como David Martínez, Sanz también se mueve bien en el campo a través y eso le permitió derrotar a dos ilustres del atletismo riojana: Susana Arrrúa (que defendía el triunfo conseguido el año pasado, pero que en esta ocasión concluyó segunda) y la fondista del Maratón Rioja, Gema Olave. Sanz del Río, como el ganador masculino, también cruzó la línea de meta con mucha ventaja sobre sus rivales dejando patente que su inicio de temporada -oficialmente comenzará el día 1 de noviembre- puede ser prometedor.

Para muchos de los atletas que ayer tomaron la salida en Cenicero, la siguiente gran cita tendrá lugar dentro de quince días, y no será en La Rioja, sino en Guipúzcoa: la Behobia-San Sebastián, que marcará ya el inicio de la nueva campaña.