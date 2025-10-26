LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Atletismo

David Martínez y Esther Rodríguez vuelan entre las viñas de Cenicero

Los dos fondistas riojanos demostraron un nivel muy superior al del resto de sus rivales

César Álvarez

Logroño

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:45

La Carrera entre Viñedos cumplió este domingo la mayoría de edad. Después de 18 años disputándose en Cenicero -y solo interrumpida por la pandemia que ... paralizó el mundo- varió ligeramente su recorrido, y mantuvo su inscripción por encima de los 1.000 atletas, lo que no impidió que dos de los mejores fondistas riojanos del momento se impusieran en la meta con claridad.

