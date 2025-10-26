David Martínez y Esther Rodríguez vuelan entre las viñas de Cenicero

La Carrera entre Viñedos cumplió este domingo la mayoría de edad. Después de 18 años disputándose en Cenicero -y solo interrumpida por la pandemia que ... paralizó el mundo- varió ligeramente su recorrido, y mantuvo su inscripción por encima de los 1.000 atletas, lo que no impidió que dos de los mejores fondistas riojanos del momento se impusieran en la meta con claridad.

David Martínez demostró que, pese a haber superado ya los cuarenta años, sigue siendo un atleta a tener en cuenta en todas las carreras en las que se inscribe, especialmente en las de ruta.

Su dominio fue absoluto, como en otras tantas carreras que corre en La Rioja. Llegó a Cenicero, después del recorrido por los caminos agrícolas en la primera posición ajeno a las luchas que se desataban por detrás para adjudicarse las otras plazas del podio de honor, y en solitario y sin apenas muestras de haberse exigido demasiado, cruzó la línea de meta como ganador de la prueba que organizaba el club en el que milita, el Maratón Rioja.

En esta ocasión, además, David Martínez tenía una motivación especial para hacerlo bien en la Entre Viñedos, quería dedicarle la carrera y el triunfo al que fue su primer entrenador, najerino como él, Vicente Sánchez -Visa- fallecido hace unas semanas.

Sánchez guió los primeros pasos de David Martínez cuando este comenzaba a dar zancadas con la camiseta del Club Najerino, hace ya más de tres décadas, y el veterano corredor no se olvidó de él a la hora de celebrar su enésima victoria de su longeva trayectoria deportiva.

En cualquier caso, si el triunfo de David Martínez fue incontestable, sí que hubo pugna por la segunda y tercera posición. De hecho, Josu Etxebarría entró al casco urbano de Cenicero por delante de Daniel Peña, pero éste aprovechó el último kilómetro, ya entre las calles del pueblo y donde se debe afrontar una dura rampa de acceso a meta para escalar un puesto en el podio y relegar a Etxebarría a la tercera posición.

Si el triunfo de David Martínez no estuvo en peligro prácticamente en ningún momento, menos lo estuvo el de Esther Rodríguez en la clasificación femenina.

La atleta del ADAS Cupa gallego se impuso sin necesidad -como le ocurrió al ganador masculino- de exprimirse. Dominó su carrera, donde ninguna otra atleta le puso en grandes aprietos y se presentó en la línea de meta con más de un minuto de diferencia con la segunda clasificada, Diana Vecillas, atleta del Cafés Foronda de Vitoria que desplazó a Cenicero a un buen número de atletas. El tercer lugar de ese podio fue para Andrea Morrás.

Quien no faltó a su cita con su pueblo fue Maru Hernáiz. La veterana fondista volvió a correr la Carrera entre Viñedos un año más con una emotiva dedicatoria, al cruzar la meta con un beso y una mirada al cielo, recordando a Toño Aguado, su marido fallecido.

Marcha y carrera infantil

Mientras los primeros atletas cruzaban la línea de meta después de haber cubierto los 11.500 metros aproximados de recorrido, lo hacían también los últimos participantes en la numerosa marcha que también formaba parte del programa deportivo de la jornada.

Antes, los niños habían disputado su carrera infantil, como previa a la prueba 'grande'.

Después de la carrera y mientras se acababan de configurar las clasificaciones y se daba paso también al sorteo de regalos, todos los participantes y sus acompañantes pudieron participar en la degustación de vino de Rioja y bollos preñados que acompaña cada año a esta prueba.