Las carreras de montaña son el siguiente objetivo Jueves, 13 septiembre 2018, 23:54

A Fernando Riaño no le gusta hacer planes a largo plazo. Por eso cuando se le pregunta por el siguiente objetivo, se resiste a concretarlo: «Lo primero es recuperar bien de una competición tan exigente». Afirma que los Juegos Paralímpicos de Tokio no son un objetivo, pero sí señala que tanto a él como a su compañero les gusta «hacer otras cosas» y entre ellas está «debutar en las carreras de montaña. Sé que es algo complicado. Tendría que cambiar mi forma de correr porque tendría que levantar mucho más los pies. Como no veo tengo mucho riesgo de tropezarme, pero me gustaría probar».