La Carrera entre Viñedos proclama a Nerea Ortega tercera clasificada C.A.M. Miércoles, 7 noviembre 2018

Logroño. El Club Maratón Rioja anunció ayer que Nerea Ortega pasa a ser la tercera clasificada femenina en la pasada Carrera entre Viñedos. El conjunto riojano reaccionó rápido ante las pruebas que evidenciaban que el dorsal de Carolina Castresana -que inicialmente había ocupado el tercer cajón del podio- había sido portado por un varón y otorgó los honores a quien debía tenerlos y en breve se le entregará la placa de la que se le había privado inicialmente.

La propia Carolina Castresana ante el cariz que estaba tomando su error, se puso rápidamente en contacto con el club y reconoció su inadecuado comportamiento, que achacó a la falta de experiencia (era su segunda carrera) y redactó una nota de disculpa anunciando que devolverá la placa que inmerecidamente recibió. En la nota explica que cometió una cadena de errores que empezó por ceder su dorsal (ella no pudo correr por enfermedad) a otro atleta y continuó por subir a recoger su placa cuando oyó su nombre: «Tremendo error. Lo reconozco y lo asumo. En ningún momento la intención fue hacer trampas ni engañar a nadie; lo sucedido ha sido consecuencia de una cadena de decisiones erróneas. Personalmente me he puesto en contacto con la organización del Club Maratón Rioja, explicándoles cómo fueron las cosas, expresando mis disculpas y lamentando lo ocurrido», comentó la novel corredora.

La atleta quiere exculpar al club que, obviamente no tiene nada que ver en el error pero se ha visto envuelto en la polémica involuntariamente, «no quisiera que ni su imagen ni los grandes atletas que lo integran se puedan ver perjudicados por todo lo acontecido», señala y añade antes de concluir en su nota que ha «acordado con ellos que se devolverá la placa conmemorativa y se le entregará a Nerea Ortega, justa merecedora del tercer puesto», a la que también pide disculpas.