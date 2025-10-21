La carrera de montaña CxM Alhama trail contará el sábado con 587 participantes

Este sábado tendrá lugar la segunda edición de la carrera de montaña CxM Alhama Trail, organizada por el Club de Montaña La Ribera de Rincón ... de Soto en colaboración con el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. Incluye una marcha senderista de 16,2 kilómetros y 550 metros de desnivel con salida de la Plaza Escultor Daniel a las 9.45 horas, integrada en la Liga Ibérica de Senderismo; un trail corto de 13 kilómetros y 625 metros de desnivel que arrancará a las 09.30; y otro largo de 24 kilómetros que además acogerá el Campeonato en Línea por Clubes de La Rioja. En este caso tendrá un desnivel de 1.200 metros y comenzará a las 09.00 horas.

Los recorridos se han modificado respecto a la edición anterior para mejorar la experiencia de los corredores, eliminando tramos de pista e incluyendo senderos más atractivos y técnicos. Se han registrado 587 inscripciones superando las 500 de 2024 y el plazo finalizó el 15 de octubre, según informa Héctor Cillero, del Club de Montaña La Ribera.

La organización ha introducido novedades en los avituallamientos ampliando la comida y ofrecerá incluso migas en la meta, además de fruta, frutos secos, dulces y otros alimentos y bebidas. Por otro lado, dispondrá de una zona de fisioterapia para los corredores, con el objetivo de reforzar el bienestar y la atención de los participantes.

El CXM Trail atrae a deportistas de La Rioja, Navarra y Aragón principalmente, pero también de País Vasco, Soria, Madrid, Barcelona y de otras regiones del país.