Sanda Sainz
Atletismo | Trail

La carrera de montaña CxM Alhama trail contará el sábado con 587 participantes

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 21 de octubre 2025, 19:54

Este sábado tendrá lugar la segunda edición de la carrera de montaña CxM Alhama Trail, organizada por el Club de Montaña La Ribera de Rincón ... de Soto en colaboración con el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. Incluye una marcha senderista de 16,2 kilómetros y 550 metros de desnivel con salida de la Plaza Escultor Daniel a las 9.45 horas, integrada en la Liga Ibérica de Senderismo; un trail corto de 13 kilómetros y 625 metros de desnivel que arrancará a las 09.30; y otro largo de 24 kilómetros que además acogerá el Campeonato en Línea por Clubes de La Rioja. En este caso tendrá un desnivel de 1.200 metros y comenzará a las 09.00 horas.

