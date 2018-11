El campo a través llega a La Rioja Nacho García Ramón, uno de los grandes favoritos, en el Cross de Apertura del año pasado. :: S.t. El entorno de las piscinas de Santo Domingo acogen mañana el Cross de Apertura CÉSAR ÁLVAREZ LOGROÑO. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:07

La temporada atlética invernal levanta mañana el telón oficialmente en La Rioja. Las piscinas de Santo Domingo de la Calzada y su entorno acogen la disputa del tradicional Cross de Apertura.

Esta primera cita suele contar con notables ausencias porque algunos fondistas todavía están dedicados a la ruta (este fin de semana así les ocurre a Camilo Santiago y Miguel Ferrer, entre otros), pero la nómina de riojanos que optarán a la primera victoria es importante. Así, nombres como los de Nacho García Ramón, Alberto Moral, Adrián de Blas, Santi Sierra o el atleta soriano, Enrique Fernández Pinedo -este año con licencia por la Federación Riojana-, Pablo Blanco, Ángel Martínez, Víctor Sevilla... son algunos de los que deben estar luchando en Santo Domingo por el primer triunfo oficial del año al que pueden optar también alguno de los atletas vascos que se ha inscrito en el cross.

En féminas, la participación sénior se reduce a cinco atletas: Silvia Alonso, Delia Ramos, Silvia Gallo, Susana Arrúa y Paula Sanz. Una de ellas se llevará la primera victoria.

Pero tan atractivo como ver el estado de los sénior riojanos resultará comprobar la evolución de las nuevas generaciones de fondistas, ya que la jornada reúne tanto a todas las categorías federadas como a las escolares.

Las pruebas comienzan a las 10.00 horas, pero las principales pruebas federadas llegarán a las 10.20 horas con la salida de la prueba que correrán conjuntamente las chicas sub 20, las sub 23, máster y las sénior con los chicos sub 20, máster y todos los inscritos en la prueba popular; y luego a las 12.00 horas se correrá la carrera sénior y sub 23 masculina.

Las últimas pruebas de la mañana están reservadas para los escolares de las categorías más jóvenes.

Barcelona y San Sebastián

La atención de los aficionados riojanos no sólo estará puesta este fin de semana en Santo Domingo, sino también en Barcelona, Bilbao y San Sebastián.

En Barcelona, Marta Castroviejo y Camilo Santiago tomarán parte en la Jean Bouin, una carrera donde hace varias décadas sobresaliera Iluminado Corcuera, y en la que ahora el fondista del Añares y la atleta del Ferrer se enfrentarán en la falda de Montjuich a algunos de los mejores fondistas del panorama atlético español y mundial.

Y simultáneamente, muchos riojanos se desplazarán este fin de semana al País Vasco para participar en dos citas con mucho arraigo. La Carrera Santurce a Bilbao y la Maratón y Media Maratón de San Sebastián. En esta última, participará Miguel Ferrer, que sigue con su recuperación. En octubre ya participó en el Maratón Ciudad de Logroño y ahora, con mayores expectativas, correrá los 21.097,5 metros por las calles de San Sebastián. En la maratón correrá el presidente de la Federación Riojana, Roberto Ruales.