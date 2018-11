Camilo Santiago corre mañana el cross de Soria

Camilo Santiago, y con él varios compañeros del Añares Rioja, vuelven este fin de semana a la competición en otra de las pruebas 'grandes' del circuito de invierno: el Cross de Soria.

El atleta murciano afincado en Albelda no tiene el campo a través como objetivo prioritario (su meta es estar en el Mundial de maratón) pero volverá al cross este fin de semana para ayudar a su equipo que sí tiene el Trofeo ANOC como meta. El pasado fin de semana, en Atapuerca, Camilo Santiago no se encontró cómodo. El alto nivel de exigencia de la prueba y que el fondista del Añares no llegaba en su mejor momento, después de haber arrastrado unas molestias físicas.

En las campas sorianas de Valonsadero, su última incursión en el barro puesto que después de correr en Soria, Camilo se centrará en preparar la Jean Bouin barcelonesa y los 10K de Valencia, tratará de hacerlo aún mejor.

El Añares presentará también equipo femenino y masculino en Soria con el objetivo de seguir sumando puntos en la Liga ANOC. Además, habrá una nutrida representación de riojanos.