Camilo inicia en el Cross de Atapuerca el camino hacia el Mundial de maratón El fondista riojano llega sin una preparación específica y tras dos semanas con problemas C.A.M. Sábado, 10 noviembre 2018, 00:59

Logroño. Mañana se celebra el Cross de Atapuerca, uno de los grandes del circuito mundial, y uno de los que marca el inicio de la campaña española de campo a través.

Las grandes figuras nacionales estarán en las campas burgalesas porque esta prueba es valedera para hacer la selección del Campeonato de Europa de la especialidad. Y entre esas figuras estará Camilo Santiago, aunque con objetivos bien diferentes a los de sus oponentes.

El fondista del Añares comienza en Atapuerca su camino hacia el Mundial de maratón, su verdadero objetivo del año.

Camilo reconoce que su rendimiento supone una incógnita porque ha andado «con problemas en los tendones del tobillo durante las dos últimas semanas y no he podido entrenar bien, además no he hecho una preparación específica porque este no es mi objetivo», admite con la sinceridad que le caracteriza.

No obstante, a lo largo del año participará en otras pruebas de campo a través como Soria o el Nacional, por los intereses de su club, aunque a partir de diciembre se centrará principalmente en preparar el maratón de primavera que debe abrirle las puertas del Mundial al final del verano.

Y es que el Añares estará muy bien representado en Atapuerca tanto en hombres como en mujeres porque la prueba burgalesa es puntuable para el circuito ANOC y éste, junto con el Campeonato de España de campo a través por clubes son sus grandes objetivos. Así, el najerino David Martínez o la logroñesa Esther Rodríguez son dos de los riojanos que, con la camiseta del Añares, buscarán los primeros puntos para su club en la Liga ANOC, al margen del resto de riojanos que se desplace hasta Ibeas de Juarros para correr en Atapuerca con objetivos menos ambiciosos.