«He tenido muy buenas sensaciones en la carrera»

Kike Fernández Pinedo volvió a ganar ayer en Logroño como ya hiciera justo un año antes. Esa fue, precisamente, la última ocasión en la que corrió una maratón. Después, una lesión le mantuvo parado y por ello, la prueba de ayer la afrontaba con algunas dudas, aunque reconoció al término de las mismas que había tenido «muy buenas sensaciones en carrera».

El soriano admitió que había ido «controlando, hasta la media maratón. Luego me he quedado solo y he tratado de mantener un ritmo constante incluso cuando tenía viento en contra» como en algunas zonas del circuito, aunque reconoció también que la temperatura había sido muy buena.

En esta ocasión, no ha podido reeditarse el mano a mano con Miguel Ferrer, pero es algo que no le ha sorprendido a 'El Tigre de Almazán': «Va más retrasado que yo en la recuperación. Ya había dicho que le faltaba entrenamiento, por eso cuando me he visto sólo al frente de la carrera, no me he sorprendido».