Los atletas 'millenials' toman el protagonismo

«Es un equipo que no tiene complejos y que sonríe muy bien». Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, definía ayer con una frase la imagen de la renovada selección española que esta semana intentará conquistar el estadio olímpico de Berlín: más de diez opciones claras de subir al podio de este campeonato de Europa en manos y piernas de atletas que forman uno de los combinados más numerosos y con más espíritu de la historia.

Ana Peleteiro (22) en triple salto, Bruno Hortelano (26) en 200 metros, Óscar Husillos (25) en 400 metros y Saúl Ordóñez (24) y Álvaro de Arriba (24) en 800 metros son algunas de las opciones más claras de medalla en un Europeo que aspira a alcanzar las cifras de la legendaria cita celebrada en 2002 en Múnich con 15 metales.

La gallega Peleteiro viene de rozar el récord nacional de triple salto con sus 14.55 metros del campeonato de España y tiene claro que el objetivo es pelear por ganar: «La constancia no te da una medalla», dice cauta.

LAS FRASESDaniel Ibarra Atleta «No me planteaba practicar atletismo, pero Eusebio González vio mi potencial y me convenció» «Hace un año no pensaba en acudir a estos torneos. Ahora puedo mirar hacia los Juegos del 2020» «Es bueno competir con gente sin discapacidad porque te ayuda a mejorar y a superarte» «Antes de llegar al atletismo practiqué otros deportes e incluso jugué en el Villegas al fútbol»Camilo Santiago llega a primera hora de hoy a Berlín para unirse a la concentración española