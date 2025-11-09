Alain Santamaría, subcampeón del mundo de carreras de montaña

EFE Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

El corredor riojano Alain Santamaría ha finalizado segundo la Copa del Mundo del Circuito de Carreras de Montaña, tras acabar quinto la última prueba, el maratón del Dements, disputado en la sierra castellonense de Espada.

El riojano llegaba líder a la última carrera, una prueba que se corrió sobre 39 kilómetros -se recortaron 3 por seguridad- y un desnivel de 3.800 metros.

El leonés Manuel Merillas fue el mejor en la carrera masculina, gracias a su destreza en las zonas más técnicas y acabó en un tiempo de cuatro horas, dos minutos y ocho segundos.

Logró tres minutos y cuatro segundos de renta sobre el italiano Luca del Pero, que cuando se vio en ese puesto fue conservador, consciente de que ante los problemas de Santamaría le valía para ser campeón.

El tercer puesto correspondió al francés Frederic Tranchard, con 4.06:21; otro español, José Manuel Quisque fue cuarto, con 4.13:59 y el riojano entró en meta en un tiempo de 4.14:29.

En la general el italiano se ha beneficiado del valor doble de esta carrera en la puntuación para sumar 590 mientras que Santamaría se ha quedado en 555, por 551 de Merillas, que ha sido tercero.

En la prueba femenina la rusa Anastasia Rubtsova volvió a dar una exhibición similar a la de la pasada edición y logró un triunfo sin oposición en 4.55:25, lo que le bastó para sumar el título mundial que ya tenía en el bolsillo dada su gran temporada.

En segunda posición llegó la navarra Naiara Irigoyen, quien corrió de menos a más firmando un tiempo de 5:07:51, que le ha servido para ser segunda en la Copa del Mundo por detrás de Rubtsova, mientras que la andaluza Patricia Pineda ha sido tercera, el mismo puesto que ocupó en esta carrera.

Temas

Atletismo