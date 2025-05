Asier Gómez bendice a su hermano

Domingo, 4 de mayo 2025, 12:37 Comenta Compartir

Asier Gómez, hermano y botillero de Darío, se sentará esta tarde en la silla del Bizkaia junto a su hermano. Los audios de ETB dejan frases ocurrentes e incluso memorables. Si Darío dice lo que piensa con frescura, su hermano, también. «Al principio no llevaba bien lo del micrófono», dice. Ahora, mejor, aunque su principal cometido es guiar al delantero pelaire hacia la victoria e impedir que se marche del partido. Hoy se juega Darío, y con él la pelota riojana, el pase a las semifinales del Manomanista. Será, otra vez, ante Altuna y ya va siendo hora de doblegar al genio de Amézqueta.

«Darío esta preparado mentalmente y a tope de ánimo. Como dice él, disfruta muchos de estas esas semanas, porque sabe que cuenta con más opciones de meter mano a los grandes, a las figuras. Y físicamente, las manos, lo de siempre. Sorteando los dolores, los golpes,... pero bueno me dice que llega bien. Como dice él, sin excusas», explica Asier.

Ambos han estudiado el plan de ataque. Claro está, pero lo difícil es ejecutarlo, aunque todo parte de la idea de mandar la pelota cerca del frontis. «Siempre que hablamos de un partido físico, a Darío le gusta porque es cuando más se iguala todo, es cuando más fuerte se encuentra físicamente. Un partido duro, un partido largo. Pero yo siempre le digo lo mismo, que tiene que acabar el tanto, si tiene pelota, y el partido. Si no, se alarga. Y cuando se hace duro un partido, Altuna es muy bueno en acabar el tanto rápido», recuerda Asier. «Más allá de esto –continúa–, buscar pelota alta a la pared lateral porque Altuna tiene muy buen gancho. Y variar el saque, ser atrevido. Quizá, parte de las opciones de ganar pasen por alejar la pelota, como hizo Larrazabal. Bilbao no es un mal frontón para Darío (las dos veces que ha perdido con Altuna ha sido en Eibar), aunque Jokin también da altura a la pelota y la pone lejos. Igual no con la violencia de otros pelotaris, pero es muy técnico».

Será la tercera vez que ambos se miden en el umbral de la semifinal o en ella. Siempre ha ganado Altuna. «Ambos tienen muy buena amistad y que se quede uno de los dos fuera... Pues bueno, aunque espero que se quede fuera él, obviamente. El cuadro es muy corto y es una casualidad que se hayan enfrentado en dos ocasiones estos años, pero por ser pocos no es extraño que se repitan enfrentamientos», indica Asier, que da el papel de favorito al vasco. Pero... «Mi hermano siempre tiene algo que demostrar en un torneo que se la da bien. Y por eso mismo siempre hay un poco de presión. Que Altuna sea favorito le ayuda, sobre todo mentalmente».

Si Darío gana, las semifinales van acompañadas del papel de cabeza de serie en 2026, como ya pasó en el 2024. «Es lo que más vale. Cuando juegas una semifinal tienes la opción de acceder a la final, pero también es importante pensar en la próxima edición y en jugarla», sentencia el hermano de Darío.