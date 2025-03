El Anguiano da un paso hacia atrás

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 30 de marzo 2025, 21:59 Comenta Compartir

De sensaciones no se vive en el fútbol. El Anguiano lo sabe a la perfección porque ya son muchos los partidos que ha perdido cuando merecía haber ganado (1-2). Ayer fue otro de esos días de dominio, presión e intensidad. De los que se confía por el querer, pero de los que se acaban lamentando por no poder. Y no pudieron darle la vuelta al resultado de un aventajado Alavés B que ya había anotado por partida doble cuando apenas había pasado la primera media hora de partido. El escenario no era el más favorable pero los serranos, con Pedro como revelación sobre el verde, se dejaron la piel hasta el final buscando una remontada que no llegó para caer de nuevo a los puestos de descenso. Cinco semanas tienen para lograr la permanencia y la próxima deberán dar un paso, esta vez hacia delante, en Las Gaunas.

Anguiano 1 - 2 Alaves B

Héctor Urquía debía ajustar su once tipo para este choque, sobre todo en la línea defensiva. Las bajas de Medrano y Ale Santos por sanción dieron paso a que Zaldua se colocase como central y a que Pedro ocupase el lateral izquierdo de Isla. También modificó la delantera dando la titularidad a Ayoub como punta mientras el resto de efectivos eran los usuales en la lista del de Medrano.

Se quedaron noqueados los serranos en el momento en que su rival, el Alavés B, materializó su primer ocasión dentro del área. Era el minuto 3 de partido cuando Chava, intentado achicar fuera de su campo, se resbaló para cederle el balón a la delantera babazorra. Corrieron hasta la línea de fondo para dar el pase de la muerte hacia atrás a Edu Fontana, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas.

El tanto de Pedro metió de nuevo al equipo riojano en el partido para dominar por completo durante el segundo tiempo

El filial babazorro aprovechó el impulso del tempranero gol para volver a superar a Roberto antes de que el balón rebotase con la madera aunque no subió al marcador por fuera de juego. El que sí que terminó contando fue el de Egoitz, cuando se había cumplido la primera media hora de encuentro. Llegó tras un saque de falta desde la medular en la que parecía que el jugador vasco iba a centrar buscando el remate de alguno de sus compañeros pero que terminó por sorprender al meta canario ampliando la renta de los visitantes. Y cinco minutos después apareció Pedro para meter al Anguiano de nuevo en el partido. El lateral puso un centro envenenado que sobrepasó a Gregoire ilusionando tanto a los que estaban jugando como a los que estaban observando.

Fue el punto de inflexión del partido ya que a partir de ese momento el Anguiano no concedió nada más. Se adueñó del balón encontrando huecos, sobre todo desde la izquierda, desde donde Pedro buscaba el remate de alguno de sus compañeros. Sus intentos se extendieron incluso al segundo tiempo con una asistencia a Ayoub en el punto de penalti que no cogió la dirección correcta tras darle con la puntera.

Los serranos seguían buscando el tanto que pusiera las tablas en el marcador e Íker estuvo a punto de firmarlo pero su disparo desde la frontal, donde llegó después de driblar a varios adversarios, salió ajustado a la madera. De la misma manera terminó el golpeo de Manu Calvo, tras recibir un centro lateral de Samu cuando acababa de pisar el terreno de juego. Y es que Héctor Urquía sacó la artillería pesada al final, puede que demasiado tarde, con una línea de cuatro en ataque que completaban Moha y Urrecho. Tuvieron sus opciones aunque no con la garra suficiente para que el marcador dictase justicia.

