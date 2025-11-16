La gran cita de Zabala: todo listo para la final

El de este domingo puede ser un día que pase a la historia para la pelota riojana. Javier Zabala busca el título del Cuatro y medio ... ante Peio Eteberria y el logroñés en el frontón Bizkaia de Bilbao, un lugar hasta el que se desplazarán numerosos seguidores riojano.

La cita es por la tarde, pero la jornada festiva ha arrancado mucho antes, todavía en Logroño. Desde la capital riojana ha partido un autobús repleto de familiares y amigos del pelotari quienes han portado para la ocasión camisetas conmemorativas de este momento.

Todos se han despedido de Logroño con gritos de ánimo y cánticos de apoyo a un Javier Zabala que no ha durado en acercarse personalmente al punto de encuentro para despedir a sus seguidores y desearles un buen viaje.

Después, han vuelto a encontrarse en Bilbao, donde los organizadores de la final han aprovechado la mañana para dejar todo a punto para la gran cita. En un día soleado, todo tenía que estar listo para una jornada que todos esperan que acaben del mejor modo posible: con la chapela en la cabeza de Javier Zabala.

La madre de Zabala también ha viajado a Bilbao.

Los medios de comunicación se preparan para la retransmisión de la final

En el Bizkaia los medios de comunicación se afanan a esta hora para tener preparados sus equipos para el partido, que se presume igualado y muy exigente en lo físico.